La plataforma especializada en experiencias estudiantiles internacionales GrowPro dio a conocer un reporte sobre los principales destinos a donde los colombianos emigran para estudiar y trabajar.

Según sus registros, Malta (43 %), Australia (35 %), Canadá (12 %) e Irlanda y Estados Unidos (10 %) son los favoritos de los connacionales en esta materia.

En ese sentido, GrowPro también explicó cuáles son los salarios que se ofrecen en dichos países, y qué tantas oportunidades tienen las personas no residentes que quieran laborar allí.

Sobre Malta aseguró, por ejemplo, que este año el sueldo mínimo medido en dólares llega a US$ 902,6, en una jornada estándar de 40 horas.

Si bien es uno de los mejores, recordó que debido a las leyes en dicho territorio no es posible trabajar mientras se está estudiando, pues la persona debe titularse primero.

En el entre tanto, en Australia en promedio el salario semanal alcanza los US$ 895, y quienes podrían tener mayores oportunidades para un oficio de medio tiempo que ayude a cubrir gastos son aquellos con un buen manejo del inglés.

Sobre Canadá, apuntó que cada provincia establece su salario mínimo, el cual oscila entre US$ 11,75 y US$ 16 dependiendo del caso, y aunque hay oportunidades interesantes “aquí, trabajar mientras se estudia solo aplica para quienes están cursando algún programa técnico, un pregrado o un posgrado; si solo estudias inglés, no aplica”.

Respecto a Irlanda indicó que un estudiante internacional puede laborar hasta 20 horas semanales, pero en algunas temporadas pueden ser hasta 40 horas; además, el salario mínimo está sujeto a la edad de la persona.