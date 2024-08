Por: Social Geek

Para los trabajadores de América Latina las prioridades dentro de su empleo cambiaron en los últimos años, no solo se preocupan por una mejor remuneración, también por flexibilidad y una adquisición de nuevas habilidades.

Según la encuesta de EY Trabajo Reimaginado 2023, 34% de los trabajadores de la región están dispuestos a cambiar de empleo en los próximos 12 meses, si no cuentan con estos factores.

Sin embargo, en la región hay empresas que logran retener su talento debido al impacto que tienen sobre sus colaboradores, familias y comunidades.

Para estos colaboradores, uno de los aspectos más importantes, según un análisis de Great Place to Work, es que las organizaciones cuentan con altos niveles de equidad laboral, además sus empleados reciben un reconocimiento por su labores.

Otro factor importante para los trabajadores latinoamericanos es que se sienten escuchados y tomen en cuenta sus opiniones sobre decisiones que afectan su trabajo. Además, estos colaboradores se sienten más valorados cuando tienen ascensos y salarios más justos.

Cuáles son las mejores empresas para trabajar en América Latina en 2024

En el caso de América Latina, estas hacen parte de las mejores empresas para trabajar en 2024:

Globant – Argentina

​​Globant es una empresa de ingeniería de software y tecnología de la información originaria de Argentina con sede en Luxemburgo.​ Es considerada como uno de los cuatro unicornios argentinos empresas emergentes de tecnología con un valor superior a los mil millones de dólares junto a MercadoLibre, Olx y Despegar.​

La compañía tecnológica ha sido seleccionada como una de las mejores compañías de tecnología para trabajar, según un listado de LinkedIn. Según la metodología utilizada por la red social, la tasa de rotación de Globant ha sido menor al 10% durante 2023, uno de los atributos que se han tenido en cuenta para la publicación de este ranking junto a otros aspectos como la promoción interna, la formación o la diversidad en la compañía.

La compañía tiene oficinas en Brasil, Perú, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Alemania, India, Italia, España, Luxemburgo, México y Polonia.

Source Meridian – Colombia

Source Meridian es una empresa de desarrollo de software fundada por Michael Hoey centrada en tecnologías de salud y ciencias de la vida para desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a los clientes a escalar sus negocios.

La compañía tiene oficinas en Colombia y en los Estados Unidos. Sus ingenieros de software y científicos de datos utilizan la tecnología de big data para analizar los modelos de contenido y los procesos de negocio existentes para crear nuevos productos y más flujos de ingresos para sus clientes.

En Source Meridian, quieren mantener a sus clientes y empleados a la vanguardia de la industria utilizando la tecnología del mañana. Por eso, se han dedicado a crear una cultura de trabajo que ofrece posibilidades de educación permanente, lo que amerita su reconocimiento como una de las mejores empresas para trabajar.

Tec de Monterrey – México

El talento, la dedicación y la pasión de su gente son los pilares fundamentales del éxito del Tec de Monterrey. Por ello, la institución se enfoca en ofrecer beneficios de calidad que promuevan el equilibrio emocional, el bienestar financiero y el desarrollo profesional de sus colaboradores.

La calificadora internacional Quacquarelli Symonds (QS) ha reconocido al Tec como la mejor universidad de México y la cuarta en América Latina en su edición 2023 del QS Latin America University Rankings. A nivel global, QS ubicó al Tec en la posición 170 y en el lugar 6 en Latinoamérica dentro del QS World University Rankings 2023, destacándose como líder en empleabilidad en México.

Ualá – Argentina

Ualá es una fintech que ofrece una solución para el sistema financiero al contar con una aplicación para teléfonos vinculada a una tarjeta internacional Mastercard, lo que actualmente se denomina como billeteras ditigales. A través del app, las personas pueden transferir dinero, pagar facturas, cargar saldo en celulares prepago y tarjetas de transporte, entre otros.

Su sede principal se encuentra en Palermo, en un espacio diseñado por Hitzig Militello Arquitectos, que permite un trabajo moderno y abierto -sin divisiones entre escritorios- donde la interacción, el trabajo en equipo y la transparencia fueran sus principales características.

Itaú Unibanco – Brasil

La empresa es el mayor banco privado de Brasil y uno de los mayores del mundo en valor de mercado.

Según una encuesta de Great Place to Work, los colaboradores dicen que pueden ser ellos mismos en el espacio de trabajo, cuentan con líderes accesibles y pueden hablar fácilmente con ellos; además de tomarse el tiempo para resolver asuntos personales.

Laboratoria – Perú

Laboratorio captó captó el interés del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, Barack Obama, Google y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha impulsado ya durante casi una década un boom de mujeres en el sector tecnológico de América Latina.

Todo comenzó en 2014 con un proyecto piloto de 15 estudiantes en Lima; ahora es una academia centrada en la capacitación de desarrolladoras, con un enfoque exclusivo en mujeres. A través de un programa de formación intensivo de seis meses desde los fundamentos, brinda casi 1,000 horas de instrucción altamente práctica. Después de este período de inmersión, el 82% de las participantes logra una exitosa inserción laboral, experimentando un aumento promedio de tres veces en su salario en comparación con sus empleos anteriores.

Aviva – México

Aviva es una fintech que brinda una red de quioscos donde un bot de video impulsado por inteligencia artificial brinda aprobaciones de crédito en tiempo real a personas de escasos recursos en México tras una videollamada de 7 minutos.

Recientemente, la startup alcanzó una ronda de 5,5 millones de dólares, que utilizará para mejorar su producto, formar nuevas asociaciones de distribución y hacer crecer su red de quioscos, con el objetivo de llegar a 50 ciudades antes de fin de año.

Allie – México

Allie es una startup que ha desarrollado un innovador sistema en el que ofrece automatización de flujos de trabajo gracias a su tecnología impulsada por la inteligencia artificial, y recientemente fue destacada en el TechCrunch Disrupt Battlefield como una de las startups más innovadoras en el sector.

La plataforma mexicana B2B basada en IA que está impulsando a otro nivel la industria 4.0 (industrias pesadas y manufactura). La compañía tiene como foco principal los mercados emergentes, donde este tipo de empresas se enfrentan a grandes desafíos en sus procesos.

En el equipo fundador de Allie Systems se encuentran emprendedores talentosos ex miembros de Rappi, NuBank, Grab, entre otras, quienes cuentan con experiencia laboral en Estados Unidos, Asia y América Latina.

Cotemar – México

Fundada en 1979, la empresa 100% mexicana del sector energético ha obtenido varias certificaciones como mejor lugar para trabajar; ya sea por sus políticas y prácticas que mejoran la calidad de vida dentro de la organización, o por su ambiente seguro y sano para las mujeres de la organización.

La empresa aseguró, en un comunicado, que su espacio laboral se basa en la celebración de la inclusión, equidad y diversidad, mismos que promueve activamente en sus más de 5,000 colaboradores.

Banco Guayaquil – Ecuador

Lo más valorado por los colaboradores de Banco Guayaquil son las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, además de las actividades de bienestar personal y familiar, que permiten un equilibrio entre la vida personal y laboral.

En un comunicado, la empresa sostiene que la flexibilidad laboral y el salario emocional permite a sus colaboradores tener este equilibrio, así como una mejor experiencia en el lugar de trabajo.

Luminova – América Central y el Caribe

Luminova Pharma Group ha sido reconocida en varias ocasiones como una gran compañía para trabajar. Sus mayores fortalezas están orientadas en la innovación y el bienestar personal.

Sus colaboradores consideran que los mayores beneficios son los salarios competitivos y bonos por resultados. Además, Great Place to Work asegura que 7 de cada 10 empleados se encuentran satisfechos.

Fracttal – Colombia

Lo siguiente en lo que debemos pensar es en el impacto medioambiental de las máquinas que crean nuestros productos. Aún sin conocerse, y con diferentes experiencias profesionales y enfoques del mundo de la gestión del mantenimiento, Christian Struve y Alejandro Pérez habían identificado la misma necesidad y tenían una idea común sobre cómo resolverla. Para llevar las prácticas de mantenimiento de maquinaria al siguiente nivel, Fracttal ayuda a las empresas a garantizar que los equipos se utilicen de manera óptima.

Ayudando a empresas de todo el mundo a extender la vida útil de los activos y reducir el consumo de energía, esta startup latinoamericana tiene la sostenibilidad en su núcleo. Sus soluciones de mantenimiento predictivo se adaptan a la industria alimentaria, edificios de oficinas, energía, hoteles, fábricas y transporte. La empresa integra IA en el proceso de planificación del mantenimiento, pronosticando la confiabilidad de los activos y estableciendo estrategias que garanticen el uso eficiente y sostenible de los recursos.

Desde predecir picos de voltaje y fallas de aislamiento hasta prevenir cavitaciones en válvulas de control, la misión de Fracttal es mantener seguras las operaciones industriales a largo plazo. La compañía tiene oficinas en Iberoamérica.

Plaza Vea y Vivanda – Perú

Para los empleados de Plaza Vea y Vivanda la inclusión, diversidad y empatía hacen a la empresa de servicios un lugar perfecto para trabajar.

Otro factor que destacan los colaboradores es la comunicación que existe entre todas las partes, lo que permite que el equipo trabaje por una meta en común.

PedidosYa – El Salvador

PedidosYa es una compañía de delivery realmente conocida en la región. Si bien está muy asociado a la entrega de comida a domicilio, sus verticales de negocio incluyen una amplia oferta de servicios, como un supermercado propio llamado PedidosYa Market, farmacias, tiendas de mascotas y hasta un servicio de mensajería para envío de paquetes, entre otras.

Recientemente el estudio Great Place to Work seleccionó a PedidosYa como una de las mejores empresas para trabajar. Este reconocimiento refleja el compromiso con su “cooltura” para el desarrollo y bienestar de sus colaboradores en El Salvador.

Chévere Salud – Venezuela

Chévere Salud cuenta con 75 miembros en su equipo, donde la pasión, convicción y compromiso son su materia prima; así como lo son sus colaboradores y su familia, a la hora de seguir construyendo un camino y apostar por Venezuela.

La multinacional Great Place to Work reconoció el trabajo realizado por la empresa de asistencia médica al cumplir con el estándar mundial basado en la metodología For All, que toma en cuenta la confianza y maximización del potencial humano, la eficacia del liderazgo, los valores y la innovación, ubicandola como uno de los mejores lugares para trabajar en Latinoamérica.

