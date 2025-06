El directivo dijo en una entrevista con Portafolio que la época de la pandemia les dejó una gran lección, pues en ese momento tuvieron que cerrar sus salas de cine por más de un año, situación que los llevó a replantearse el modelo de negocio.

Fue así cuando pensaron en crear su propio restaurante, Cinepolitana —que abrió su primera sede en el Parque de La 93, de Bogotá—, que en primera instancia ofrecía pizza y ahora tiene un menú más variado. Además, tiene opción de bar, para aquellos que buscan un plan nocturno.

Asimismo, nació Antojos, otra línea de negocios de Cine Colombia que consiste en ofrecer perros calientes y crispetas típicas del cinema en distintos puntos de los centros comerciales más visitados.

Bajo el mismo concepto, la compañía colombiana inaugura el proyecto Lumina, un lujoso edificio que busca ser un “distrito gastronómico”, ofreciendo comida italiana, cine, pastelería, un bar y una terraza de más de 1.000 metros cuadrados, en la que los visitantes tendrán un espacio de esparcimiento, y otro más que saldrá al mercado pronto.

Cuál es el nuevo negocio de Cine Colombia que se verá en supermercados

Falah contó en Portafolio que ahora la compañía incursionará en el mundo de la producción y comercialización de ‘snacks’, negocio para el que, incluso, ya construyeron su propia fábrica, ubicada a las afueras de Bogotá, por la calle 80, llegando a la glorieta de Siberia.

El presidente de Cine Colombia agregó en el medio económico que ya tienen unos primeros productos y están negociando con los supermercados, incluyendo a D1, para venderlos allí.

“Inicialmente va a haber productos que conocemos por obvias razones mientras empezamos a ampliar la oferta, pero no queremos limitarnos. No solamente vamos a producir, sino que también exploramos la posibilidad de representar algunos productos que creemos que tienen mercado en Colombia y que no llegan“, declaró Falah.

Quién es el dueño de Cine Colombia

Cine Colombia es propiedad del conglomerado empresarial Valorem S.A., perteneciente al Grupo Santo Domingo, grupo empresarial, liderado por la familia Santo Domingo.

La compañía esta cerca de cumplir 100 años de historia y continúa siendo un referente en la industria cinematográfica nacional, combinando tradición e innovación. Además, durante varios años, se ha encargado de llevar el cine a lugares remotos del país, en una labor social.

