La actitud de Carrasquilla ha sido criticada por los comunicadores en general, y más ahora cuando reclaman sus explicaciones en torno al proyecto de ley de financiamiento que radicó el Gobierno en el Congreso y cuya columna vertebral es el gravamen con el IVA a la mayoría de productos de la canasta familiar.

Para explicar los alcances de esta iniciativa que golpea con énfasis a la clase media, ha salido a dar la cara el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, pero en sus intervenciones parece no escuchar a los periodistas, pues, preso de los números y los datos técnicos, no ha dado respuestas claras a lo que se le pregunta.

Por eso, la comparecencia de Carrasquilla ha sido cada vez más solicitada por los medios, pero nada.

Sin embargo, El Tiempo publicó el sábado pasado por la noche en su versión web un artículo con el título ‘Ministro Carrasquilla rompe su silencio sobre la ley de financiamiento’ (al día siguiente en el impreso: ‘Ministro Carrasquilla rompió su silencio con la polémica ley de financiamiento 2019’).

En la presentación, la nota sostiene que lo dicho por Carrasquilla fue “en entrevista” con ese medio, en la que el funcionario “respondió algunos de los puntos que más han generado rechazo. Aceptó que aumenta la carga para hogares, pero sostuvo que el 20 % del recaudo provendría de los más pudientes”.

Puestas así las cosas, da para pensar que, efectivamente, el periódico habló, cara a cara, con el Ministro.

Pero los periodistas de La FM pusieron en duda este martes la forma en que se hizo la “entrevista” y criticaron fuertemente la publicación.

Fernando Quijano, también director del diario económico La República, aseguró que el Ministro de Hacienda no salió a dar explicaciones. “Una cosa es salir, cara a cara, a debatir con una persona que sepa de impuestos y otra cosa es que yo le envíe un cuestionario”.

A eso, Luis Carlos Vélez acotó: “Que es lo mismo que nos dice el jefe de prensa del ministro Carrasquilla: que si queremos entrevistas con él que le mandemos las preguntas escritas…”.

Con base en estos dos planteamientos iniciales, William Calderón concluyó: “Entonces, eso no es entrevista”.

De inmediato, Quijano volvió a tomar la palabra para explicar su postura: “Cuando una entrevista se hace a cualquiera, un empresario, un funcionario o a cualquier personaje, debe quedar por escrito si se hicieron las preguntas por correo electrónico. ¿Por qué razón? Porque una cosa es contrapreguntar y otra cosa es preguntarle a la fuente, realmente, cara a cara, y mirar sus respuestas. Cuando él envía las respuestas, las puede enviar un asesor. Las puede enviar otra persona”.

En ese punto, Andrea Bernal fue más allá. “La puede contestar cualquier persona incluso. ¿Cómo sabes que es el Ministro?”, dudó.

Calderón insistió: “No hay manera de contrapreguntar. Pero es que aquí dice El Tiempo: ‘En entrevista con El Tiempo’”.

“Sí, pero entrevista qué, ¿vía correo electrónico?”, preguntó Quijano. “El señor jefe de prensa del Ministerio, nosotros en La República en varias ocasiones le hemos solicitado la entrevista [con Carrasquilla], y más en época de reforma tributaria, y dice: ‘Envíenos las preguntas’”.

Calderón volvió a insistir: “No, eso no es entrevista”.

Y Quijano: remarcó: “Hay que dejarlo explícito”.

Vélez redondeó las opiniones de sus compañeros y dejó ver que, efectivamente, el ministro Carrasquilla no ha roto su silencio en un momento crítico en que debería hacerlo.

“En este momento, que debería estar Carrasquilla apareciendo en todos los medios de comunicación, no aparece, no aparece, no aparece. No se le da la gana de aparecer”, lamentó el director de La FM. “Puede que sea un genio de la Nasa, que quiera pensar sobre la reforma tributaria y los efectos y etc., etc. Puede que sea tímido, pero una cosa es que el señor Ministro tiene que ser bueno en lo académico, bueno en lo que tiene que ver con su disciplina, pero también bueno comunicando, porque este es un tema de comunicar, comunicar y comunicar”.