La multa de 726’820.800 pesos se da por “información y publicidad engañosa en las proclamas anunciadas en diferentes piezas publicitarias emitidas durante la promoción de sus productos de las líneas “Dove Reconstrucción Completa” y “Pond’s Age Miracle”, detalló la Superindustria en un comunicado.

Entre tanto, para el champú, las frases “puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra” y “nutre profundamente evitando el 90% del daño antes de que ocurra” fueron señaladas por Superindustria como publicidad engañosa.

Para concluir que los beneficios anunciados no eran ciertos, la entidad añadió que lo destacado por Unilever Andina en sus dos productos “no cuenta con respaldo científico fehaciente”.

“El mensaje transmitido a los consumidores no se considera veraz, en la medida en que las bondades anunciadas (reduce arrugas y líneas de expresión desde la primera semana) no son comprobables”, señaló Superindustria, acerca de la no tan milagrosa crema de Pond’s.