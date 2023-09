Este viernes, en diálogo con Blu Radio, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, se refirió a la situación por la que atraviensan actualmente 20 comercializadores de energía en el país, que recibieron recientemente una advertencia por parte de XM por el no pago de garantías al mercado, ya que, de no cancelarlas antes del 18 de octubre se podrían presentar se algunos cortes en el suministro a los usuarios finales.

“La circular que sacó XM es normal, en todos los procesos cuando se abren ventas por bolsa de energía, no quiere decir que sea una decisión definitiva, sino es más como una advertencia a las comercializadoras. Si bien es cierto, las comercializadoras estaban un poco en una situación económica complicada, debido a que no se les habían pagado algunos subsidios o todavía no han resuelto la situación de la opción tarifaria que se ocasionó a raíz de la pandemia. Ya el Gobierno ha venido buscando opciones para colaborar con las comercializadoras con el fin de que puedan resolver su problema con el flujo de caja”, señaló.

“A través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se están tomando medidas para facilitar la compra de energía a través de contratos, es decir el Gobierno está tomando todas las medidas, la CREG ayer tomó unas decisiones y ya la solución a las comercializadoras está cerca“, añadió.

Así las cosas, el superintendente afirmó que desde la CREG se tomaron decisiones que podrían aliviar la situación de las comercializadoras permitiéndoles tener flujo de caja para cancelar sus obligaciones con el mercado.

“Al menos está facilitando el acceso de las comercializadoras a la compra de energía. Se están tomando varias decisiones, creo que están en comentarios, hoy o mañana debe salir la publicación de las medidas que toma la CREG, pero son medidas para facilitar, incluso algunas para bajar tarifa por bolsa”, afirmó.

También se refirió al impacto de el fenómeno El Niño en los precios de la energía.

“No se debería todavía estar sorteando los efectos del fenómeno de El Niño, pero de todas maneras ya la CREG tomó ayer unas decisiones para bajar incluso el precio por bolsa“, aseveró.

Lo anterior, causa cierta incertidumbre, ya que la formación de precios en bolsa se supone es producto de la oferta y la demanda dando así paso a un precio equilibrio. Entonces, la preocupación ronda en regular a sombrerazos algo que por su naturaleza se debería dar desde el propio mercado.

El funcionario explicó que algunas de las comercializadoras que presentan problemas actualmente son “las que no tienen contratos, que no han podido firmar contratos y se ven obligadas a comprar por bolsa y como no tienen flujo de caja, no podrían comprar y por eso de pronto no han llenado algunas garantías, pero también la CREG ha facilitado las garantías, ha bajado unas condiciones que hacía complicado que las comercializadoras compraran por bolsa debido a estas garantías que se exigen, entonces ya la CREG está solucionando ese problema”.

Finalmente descartó el riesgo de que algunos usuarios se queden sin el servicio de energía.

“Queda disipado, el Gobierno está tomando a través de la CREG todas las medidas necesarias para evitar los riesgos de apagones“, explicó.

