Ante la pandemia, que ha derivado en una grave crisis económica y social en a nivel mundial, Adriana Meaury vio en esta coyuntura una oportunidad de crear su propia marca de entrenamientos en línea.

Aprovechando la monetización de videos en Facebook, Meaury puso a miles a ejercitarse cuando los gimnasios en Colombia cerraron sus puertas por la crisis.

En diálogo con Pulzo, la emprendedora contó que comenzó a transmitir sus rutinas en Facebook como una forma de distraerse ante el confinamiento por la COVID-19. En ese escenario, la comunidad poco a poco fue creciendo y, de un momento a otro, se convirtió en una fuente ingresos significativos.

“Realmente, comencé como con 10 personas: [entre ellos], mi esposo y mis suegros. Ellos me ayudaron compartiendo y fue llegando gente. Fue algo muy loco, yo no me esperaba algo tan masivo y resulta que llegamos a tener 16.000 personas conectadas en un ‘En vivo'”.