Actualmente, el mercado laboral en Colombia está muy competido, pues cada semestre salen miles de nuevos profesionales y las vacantes de empleo son cada vez menores.

Ante esto, para poder conseguir trabajo necesita dar una buena impresión desde el principio y la manera de hacerlo es con la hoja de vida, ya que este elemento es el primero que ve la empresa de usted, más allá de presentación personal y más.

Sin embargo, aunque muchas personas creen que realmente saben hacer este importante documento, a la hora de buscar trabajo se dan cuenta que la hoja de vida no es llamativa, no tiene los datos necesarios y por eso mismo, las empresas no se fijan en ellos.

Por eso, la forma correcta de hacer una buena hoja de vida es:

Formato limpio y profesional: utilice fuentes legibles y un diseño ordenado y evite colores llamativos o elementos distractores. Datos personales claros: incluya los datos personales en la parte superior: nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico, pero asegúrese de que estén actualizados. Resumen ejecutivo impactante: con este texto tiene que destacar. Resuma su experiencia y habilidades en pocas líneas y haga hincapié en lo que lo hace único y relevante para el puesto. Experiencia laboral relevante: enumere la experiencia laboral en orden cronológico inverso (el trabajo más reciente primero). Destaque logros específicos y responsabilidades relacionadas con el trabajo que está solicitando. Educación y formación: incluya el historial educativo, desde el colegio hasta la universidad. Además, mencione los títulos obtenidos en cursos adicionales, instituciones y fechas. Habilidades y capacidades: enumere las habilidades y capacidades relevantes para el puesto. Esto puede incluir habilidades técnicas, idiomas y certificaciones. Logros y reconocimientos: si ha recibido premios o reconocimientos relevantes, inclúyalos. Esto puede destacar los logros y la dedicación. Referencias: estas son las personas con las que trabajó y pueden decir si usted cumplió con os objetivos o no. Revisión y corrección: revise y corrija la hoja de vida en busca de errores gramaticales o de ortografía. Una hoja de vida con errores da una mala impresión. Adaptación a la oferta de trabajo: adapte la hoja de vida para que coincida con los requisitos del trabajo al que estás postulando. Resalte las habilidades y la experiencia más relevantes.

Una hoja de vida bien elaborada puede marcar la diferencia en el proceso de búsqueda de empleo. Siga estos consejos para crear una hoja de vida que impresione a los empleadores y lo acerque un paso más a su próximo trabajo.

