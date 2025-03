La liquidación laboral es un proceso que deben hacer las empresas cuando despiden a un trabajador. Consiste en darle una compensación al empleado por la terminación del contrato.

Lo que la compañía debe pagar dependerá de diferentes factores como las vacaciones, cesantías y si fue despedido con o sin justa causa. Estos son los ítems a tener en cuenta.

¿Cómo se calcula la liquidación si fue despedido sin justa causa?

Las razones para despedir a un trabajador con justa causa son por faltas graves como incumplimiento de las normas, desobediencia y más. La empresa debe tener las pruebas para demostrarlas por si hay juicio.

(Vea también: Esto es lo que deben pagarle si trabaja esta Semana Santa, para no pasar un Viacrucis)

En caso de que no tenga causa para despedirlo, el empleador está obligado a pagar las cesantías, que equivalen a un mes de salario por cada año trabajado. También se incluyen los intereses en las cesantías, es decir, el 12 % sobre su valor.

Además, se deben reconocer las vacaciones que el trabajador no se haya tomado. Por cada año trabajado, son 15 días de descanso y se le deben pagar. Por último, debe incluir la indemnización por despido sin justa causa, que equivale a un mes de sueldo por cada año de trabajo.

Calcular liquidación por despido por justa causa

En cambio, si la empresa tiene motivos para despedir a un trabajador, le costará menos dinero la liquidación, aunque igual tendrá que pagar. En este caso, también deberá pagar el equivalente a las cesantías, sus intereses y las vacaciones no disfrutadas.

No obstante, no deberá pagar la indemnización. Cabe resaltar que no hay plazo para que la empresa haga la liquidación, pero lo recomendado es que no supere los 15 días desde que se llegue a un acuerdo en ambas partes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.