De acuerdo con el informe, en el país la gente gasta en promedio 7 horas y media haciendo trámites, superando el de 5 horas que manejan los demás países en América Latina. En Chile, el promedio es de 2 horas, siendo el país en el que las personas menos se demoran.

Tomar el bus, hacer fila, esperar en ventanilla, leer un aviso, llenar un formulario, mandar una carta o incluso aprender a utilizar una página web son varias de las razones por las que los colombianos toman tanto tiempo haciendo ‘vueltas’ de cualquier índole, resaltó el estudio.

El tiempo prolongado y las interacciones múltiples que requieren muchos trámites, combinados con el hecho de que varias oficinas públicas no tienen horarios extendidos ni abren los fines de semana, implica que los ciudadanos tengan que ausentarse del trabajo para hacer sus gestiones, lo que también ha generado inconvenientes, pues no todos tienen flexibilidad en el horario y algunos deben reponer su tiempo con horas extras para que sus salarios no se vean afectados.

Otro de los grandes inconvenientes que tienen es el de tener que volver a la entidad varias veces. Según señaló Dinero, uno de cada cuatro trámites que realizan los ciudadanos requieren su presencia unas tres o más veces para poderlos resolver.

En el país se viene trabajando en una campaña llamada ‘Menos trámites, más simples’ que ya ha evaluado 180 diligencias y algunas se han eliminado, mientras que otras se han simplificado o automatizado.

Los empresarios del país, por su parte, aseguran que se deben seguir trabajando en el tema de digitalizar la mayoría de las gestiones, pues si bien ya existe esa posibilidad en varias entidades, no operan constantemente y reportan caídas con frecuencia.

En América Latina, las diligencias que más demoran son las que tienen que ver con propiedades inmuebles, denuncia de delitos y el cierre o apertura de una empresa, mientras que el pago de seguros, pensiones e impuestos son los que menos tardan tiempo.