Una encuesta realizada a nivel regional por la consultora Mercer Marsh reveló que las actividades realizadas en torno a este evento buscan generar integración entre los empleados, generar espacios de recreación y brindar calidad de vida.

De acuerdo con los resultados, el 94 % de las empresas en Uruguay dan estos beneficios a sus colaboradores seguidos de Argentina con 91 %, Perú con 86 % y Colombia con 77 %.

En cuanto a las empresas nacionales se refiere, estos son los beneficios más comunes que le dieron a sus trabajadores para este evento:

Sala con televisión/ Equipo audiovisual en el lugar de Trabajo 96% Poder llevar la camiseta de la Selección al trabajo 74% Adecuar el comedor para ver partidos 62% Hacer ‘pollas’ o concursos relacionados al Mundial 61% Sala de descanso adecuadas para ver los juegos 59%

Existen otras adecuaciones que han utilizado las empresas como decoración del puesto, permitir acceso por Internet a los partidos, repartir snacks durante los encuentros y celebraciones posteriores a los juegos, entre otros.

Sin embargo, hubo compañías que no mostraron interés para este tema por diferentes razones: no lo tenían contemplado dentro de los planes de trabajo, por directriz de las directivas o por no tener presupuesto para el tema.

El estudio permitió ver que para los líderes de Recursos Humanos el salario y beneficios monetarios no son suficientes para mantener atraídos y retenidos a sus empleados, es necesario la flexibilidad de tiempo, el balance vida/trabajo y demás variables.

De acuerdo con la revista Dinero, estos beneficios contrarrestan las ausencias no justificadas, falsas incapacidades, permisos no remunerados o pedidos en masa de vacaciones.