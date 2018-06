Los sueldos que devengan están entre US$ 12.889 y US$ 24.174 anuales, todo depende del tamaño de la compañía en que esté laborando, revela el estudio.

Le siguen los gerentes del sector de energía y de bienes de consumo, quienes ganan entre US$ 11.097 y US$ 20.813, y US$ 9.096 y US$ 17.070 anuales, respectivamente.

En cuanto a los gerentes de los sectores de logística, ingeniería y TI colombianos, las estadísticas no los favorecen, ya que son los peores pagos en la región. Los de logística devengan entre US$ 4.690 y US$ 8.979; los de ingeniería generan entre US$ 6.185 y US$ 11.601; y los de TI ganan entre US$ 6.185 y US$ 11.601.

Colombia es el mejor posicionado en el sector público y de energía en este sentido en América Latina. El país de la región con el menor valor devengado para este cargo es Perú, seguido de Brasil, México, Chile y Argentina.