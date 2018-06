Lo que se debe tener en cuenta para acceder a este subsidio es no estar reportado en la Central de Riesgo, no haber sido beneficiario de otros subsidios de vivienda entregados por el Gobierno o por las cajas de compensación familiar y no ser propietarios de viviendas o cualquier título de las coberturas de tasa de interés.

Con la unión del Gobierno y el Distrito, las ayudas económicas se incrementarán de 23,4 millones de pesos a 31,2 millones para las personas que ganan alrededor de dos salarios mínimos (1,5 millones) y de 15,6 millones a 21,8 millones de pesos para los que ganan entre dos y cuatro salarios mínimos (3,1 millones).

Además, el Gobierno asignará 23,4 millones de pesos y el resto (7,8 millones) serán entregados por el Distrito a las familias que estén buscando viviendas de interés social.

De esta manera, los hogares con ingresos inferiores a 3,1 millones de pesos, podrán adquirir subsidios de hasta el 30 % del valor de su primera vivienda nueva.

El alcalde de la ciudad Enrique Peñalosa explicó que “el aporte entre la Nación y el Distrito consiste en financiar cerca del 30 por ciento del valor de la vivienda. Si los ciudadanos califican para los subsidios, apenas reciban la aprobación del crédito en el banco reciben el subsidio”.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, aseguró que con “este modelo se mejora la utilización de los recursos, porque constituye una verdadera articulación entre los aportes distritales y nacionales para promover el acceso a la vivienda, sin que los oferentes ni los hogares tengan que surtir procesos paralelos ante las dos entidades”.