López asegura que ya coordinó con el gobernador de Cundinamarca y la restricción de viajes en los puentes festivos se extenderá durante todo el 2020.

“Estamos coordinados en eso. No solo que el primero de mayo no hay puente, el resto del año no hay puente de paseo. Ningún puente es paseo”, advirtió la mandataria en Blu Radio.