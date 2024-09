Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Pese a las dificultades del sector, Claro es el competidor del mercado de telecomunicaciones en Colombia que cuenta actualmente con el 50 % de la participación total de la industria y es el único que está siendo rentable.

Rodrigo De Gusmao, presidente de la compañía en el país, le dijo a Valora Analitik que esto es consecuencia de las inversiones constantes que han realizado en los últimos años, el año pasado fueron más de US$ 1.000 millones. Por esta razón está solicitando al Ministerio abrir más los topes del espectro para realizar inversiones.

De otro lado, el presidente de la compañía afirma que no le asusta la compra que quiere efectuar Tigo de Movistar y también confirmó que no adelantan ningún proceso para comprar WOM, contrario a lo que ocurre con su filial en Chile que anunció un acuerdo con Telefónica para la adquisición de dicho operador.

(Vea también: Ya es ley y vendrá importante cambio para Claro, ETB, Tigo, Movistar y empresas similares)

“Lo de Tigo y Movistar es una tendencia que está pasando en todo el mundo, una consolidación del sector de las telecomunicaciones. El sector viene muy retado en todo el mundo y en Colombia no es diferente. Hay una fragmentación, más de 15 operadores y no es que la competencia sea mala porque fomenta el desarrollo tecnológico, hace que bajen las tarifas”, introdujo el empresario.

No obstante, es enfático en que hay que tener un equilibrio en la cantidad de operadores y la rentabilidad de las empresas para seguir invirtiendo y cerrar la brecha digital. “Si es solo tener operadores para bajar precios y no hay inversiones en tecnología, el Gobierno no va a alcanzar la meta de conectar 85 % del país con Internet”.

De Gusmao reiteró que Claro está preparado para la eventual llegada de un segundo operador fuerte. “Nos estamos preparados desde hace 30 años, vemos operador que viene y operador que se va, pero tenemos 99 % de municipios conectados, más de 1.100. Fuimos el único operador con inversiones en 4G. Estamos liderando 5G en Colombia, más de 1.000 antenas a final de año, vamos a tener 1.400 antenas en 20 ciudades del país”, expresó.

Claro no busca comprar a WOM en Colombia, como está ocurriendo en Chile

Esta semana la filial de América Móvil en Chile anunció la firma de un acuerdo con Telefónica para la adquisición de WOM Chile, empresa que recientemente entró a la ley de bancarrotas estadounidense. Pese a esto, el directivo de Claro en Colombia confirmó que esta no es una situación que se esté replicando a nivel local.

“En Chile sabemos que WOM está pasando por una reorganización y en Estados Unidos está en Capítulo 11 y nuestra casa matriz, América Móvil, hizo un acuerdo no vinculante de compra, pero estamos esperando la definición de las autoridades”, explicó.

Claro y Movistar buscarán quedarse con la operación de WOM en Chile.

Por el contrario, agregó De Gusmao, en Colombia “no hay nada. No hay definición del ministro. Nosotros estamos a la espera, pero con la participación de Claro en el mercado, seguramente nosotros no podríamos participar de ese proceso porque Claro ya tiene más de 50 % en el mercado, ya que es la empresa que más ha crecido del país”.

El empresario reiteró que no hay ninguna licitación al respecto y que WOM sigue bajo su proceso de reorganización, tal como lo anunció.

“Nosotros ya tenemos todos los bloques de espectro necesarios para la operación actual, incluso, ya tenemos muy limitado el tope de espectro que es necesario”, dijo.

Claro va por más espectro

Para Claro las inversiones en el país son fundamentales, tanto así que su crecimiento sigue siendo perceptible en esta materia. Sin embargo, alega que es necesario mayor espectro para seguir consolidando más tecnologías.

De hecho, este jueves anunció una inversión de US$ 200 millones para fortalecer la fibra óptica en el país y ayudar al desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial. En los últimos años Claro ha destinado US$ 16.000 millones.

Por esta razón, De Gusmao confirmó que quieren pedir al Ministerio abrir los topes de espectro. “Ahora vamos a tener el despliegue de 5G. En China y Estados Unidos ya estamos hablando de 6G. O sea, que Claro, como la empresa que más invierte en el país necesita de más espectro. Necesitamos pedirle al Ministerio que quedó el bloque de 20 Mhz en la licitación de 5G y estamos queriendo favorecer ese espectro para favorecer lo que viene en el futuro”, enfatizó.

Lee También

Sumado a lo anterior, reiteró que Colombia es uno de los países de la región que tiene el espectro más costoso y que ante esto han venido solicitando al Gobierno una mayor flexibilización regulatoria y fiscal para bajar el precio del espectro.

Y es que argumenta que no solo es ese costo, sino la carga tributaria: “tenemos impuesto del consumo, el IVA que limita accesos digitales a zonas más apartadas del país y tenemos contribuciones al Futic (Fondo Único de TIC) de 1,9 %, más las obligaciones de conectar empresas, carreteras”.

“La carga impositiva que tienen los operadores es demasiado grande y por eso están pasando por esa dificultad, el sector está pasando por esas dificultades. El sector tiene rentabilidades negativas, flujo de caja. Entonces necesitamos que el Gobierno adopte reglas fiscales y una regulación que propicie la inversión con rentabilidad para que operadores continúen invirtiendo en el país y cerrar la brecha digital”, expuso.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.