Lo hizo a través de un video que sirve de inspiración para sus más de 240.000 seguidores que tiene en redes sociales como Twitter. Según Cristian Daes, las personas y empresarios siempre están esperando un escenario ideal y ese no existe.

“Siempre están esperando la situación ideal, que no existe. No hay nunca una situación ideal. Cuando Tecnoglass empezó no había alcantarillado, no había agua, no llegaban los postes de la luz, no había teléfono en donde nosotros nos instalamos”, recordó el propietario de Tecnoglass sobre los inicios de su negocio.