D1 es una de las cadenas ‘hard discount’ más queridas por los colombianos. De hecho, el ‘Ranking de Estima de Retail’ ubicó a esta empresa en el primer lugar en la preferencia de los consumidores, seguido por Grupo Éxito.

Los supermercados de esta marca han hecho famosos varios productos de fabricación colombiana, como los de El Estío, que comercializa arroz, fríjoles y demás granos embolsados.

Dentro de su oferta muy conocida también están las bebidas alcohólicas que tienen precios muy bajos y que se han hecho populares en diferentes partes del país. Es el caso de sus cervezas, que están disponibles de varias marcas, muchas de las cuales no se habían visto antes en Colombia

El creador de contenido @polalovers_co en TikTok reveló cuál es su ‘ranking’ de estas bebidas en ese mercado, el cual comenzó encabezado por la cerveza Brunonia, que es de origen alemán y que, según calificó, “ofrece refrescancia y un buen amargo”. Así fue su top 3:

Cerveza Rubia Premium Brunonia 330 ml a 2.190 pesos, 4,8 % de alcohol. Cerveza Bahía Lager de 330 ml a 1.590 pesos, 4,0 % de alcohol. Cerveza Weidmann Radler tipo pilsner 330 ml a 1.990 pesos y con 2,3 % de alcohol.

Sobre esta última, el creador de contenido señala que tiene toques cítricos, bajo porcentaje de alcohol y por estas características no le parece que sepa fuerte y por ello se hace ideal para quienes no les gusta tanto el sabor de la cerveza. Cabe mencionar que este último aspecto puede ser positivo o negativo, puesto que hay personas a las que no les gusta degustar tan amarga esta bebida alcohólica.

Bebidas alcohólicas de D1 y sus precios

Vino blanco Quinta Las Cabras de 750 ml – 17.000 pesos colombianos.

Vino Pinta Negra de 750 ml – 23.000 pesos.

Vino blanco Chardonnay de 750 ml – 20.000 pesos.

En el caso de bebidas con mayor porcentaje de licor el supermercado no se queda atrás con sus precios bajos. Por ejemplo:

Ron Añejo Cartavia Black Barrel de 750 ml – 30.990 pesos.

Crema de whisky Gaelik de 750 ml – 32.990 pesos.

Vodka Russkaya de 750 ml – 40.990 pesos.

Vodka ruso Ladoga de 700 ml – 42.990 pesos.

Tequila Newton Gold de 750 ml – 43.990 pesos.

Ginebra Dafne de 700 ml – 44.990 pesos.

Aguardiente Nectar de 500 ml que está en 21.990 pesos

