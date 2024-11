Desde 1998, los colombianos tuvieron un fuerte cambio en su bolsillo, teniendo en cuenta la entrada del 4×1.000, impuesto que pretendía disminuir el impacto que estaba viviendo el país en aquel tiempo en términos financieros.

Supuestamente, se tenía pensado que la medida rigiera durante un año, pero esto se extendió y actualmente continúa vigente.

Según Noticias RCN, desde el próximo 13 de diciembre de 2024, el 4×1000 tendrá un cambio considerable que muchos sentirán. Millones de cuentas de los colombianos quedarán exentas del impuesto, aunque es importante tener en cuenta que las transacciones no superen las 350 UVT (Unidades de Valor Tributario).

Es decir, las operaciones al mes no pueden superar los $ 16.472.750. Así las cosas, ya no será necesario que los colombianos pidan la exención en una sola cuenta, siempre y cuando no se supere el tope mencionado.

Qué es el 4×1.000

Millones colombianos que adelantan transacciones financieras o pagos deben sumar a la lista el impuesto del 4×1.000. Es decir, por cada 1.000 pesos que pague cada ciudadano, se le cobra el 0,4 % adicional por dicha operación.

En 1999 se esperaba que se eliminara la reglamentación, pero ante el terremoto del Eje Cafetero, se tomó la decisión de que siguiera para apoyar la reconstrucción de la zona. En el 2000 se convirtió en un impuesto permanente, aunque en su momento dicha medida osciló entre el 2x.1000 y 3×1.000.

