Diego Franco, corredor de la BVC, le dijo a Portafolio que los resultados tendrían que ver también con que la Bolsa de Estados Unidos cerró a mediodía debido a que en ese país se celebró el Día de Independencia.

“No sabemos si la dinámica estuvo impactada por el cierre temprano en la Bolsa de EE. UU. o por el partido. Lo que sí sabemos es que estuvo bastante lenta y que en la subasta de cierre muchos activos se fueron a baja”, señaló Franco a ese medio económico.

La participación ese día de las acciones de compraventa fue de 41,78% y de las acciones repos fue del 57,75%. Además, se transaron 1,36 billones de pesos en el mercado de divisas, cayendo con respecto al martes anterior que se pactaron 1,84 billones, de acuerdo con la información de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

La relación que se hace con los partidos de Colombia es porque, coincidencialmente, el día de la clasificación ante Senegal, el jueves 28 de junio, se movieron 1,45 billones de pesos en el mercado accionario y el día anterior la dinámica fue de 1,50 billones, afirmó Portafolio.

En los otros dos juegos no hubo cambios en la Bolsa por que el día del estreno de la Selección contra Japón no habían comenzado las negociaciones y el juego contra Polonia fue un domingo, día en el que la BVC no opera.