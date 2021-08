Eso, explicó en Citytv Leonardo Vásquez —subsecretario de gestión de Movilidad de Bogotá— será para cumplir con la orden de la Corte Constitucional que aseguró que no se podía sancionar al conductor del vehículo infractor, sin antes comprobar la identidad de la persona que iba conduciendo.

Y es que las cámaras salvavidas de la capital, instaladas desde el año pasado, tienen la capacidad de detectar si un carro sobrepasa la velocidad permitida, si no tiene los papeles en regla, si no ha hecho la revisión técnico-mecánica en el plazo establecido o si se pasa un semáforo en rojo. No obstante, la sanción iba para la persona que estaba registrada como propietaria, así no fuera conduciendo.

Con la nueva tecnología, ahora las cámaras reconocerían a la persona que va al volante, incluso si solo detectan los ojos, señaló el funcionario de Bogotá.

Lee También

“Estamos acondicionando, con diferentes entidades, para tener en las bases de datos las fotos de todos los colombianos y de esta manera hacer el cotejo para cumplir con la sentencia de la Corte. Como lo hace ya Migración Colombia, por ejemplo, solo con los ojos podríamos hacerlo, pero estamos revisando que se pueda por la distancia”, manifestó Vásquez al medio.

Con el reconocimiento facial, las cámaras salvavidas de Bogotá ahora sí podrían hacerle llegar la multa al infractor. Hasta el momento, solo avisaban al propietario que se había cometido una infracción de tránsito con su vehículo.

¿Dónde están ubicadas las cámaras salvavidas de Bogotá?

Según la administración, estos elementos de detección se ubicaron en las “zonas de alta siniestralidad” para bajar los casos de accidentes de tránsito por el incumplimiento de las normas.

Actualmente hay varias en zonas como:

Suba

Calle 80

Los Mártires

Antonio Nariño

Bosa

Kennedy

Puente Aranda

Rafael Uribe Uribe

En este mapa se puede apreciar las ubicaciones: