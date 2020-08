De acuerdo con la plataforma digital de alojamientos, los próximos 18, 19 y 20 de septiembre grupos de hasta cuatro personas podrán quedarse en la icónica tienda, ubicada en Bend, Oregón (Estados Unidos), indico TMZ.

El informativo estadounidense, adicionalmente, señaló que los huéspedes tendrán acceso a todas las películas y videojuegos del inventario. Asimismo, el alquiler incluye pizza, dulces y palomitas de maíz, sin costo adicional.

Con esta idea, Holding busca que los clientes que rentarán el establecimiento puedan vivir de nuevo algo de los años 90, a través de una experiencia única que apela a la nostalgia, agregó el portal de noticias.

La mujer, que ha logrado mantener el videoclub durante todos estos años, manifestó en ese mismo medio que la tienda contará con todos los protocolos de bioseguridad. Incluso, aseguró que les proporcionará a los visitantes tapabocas, toallas desinfectantes y gel antibacterial.

Este lunes, por otro lado, Blockbuster publicó en su cuenta oficial de Twitter un curioso mensaje, que ha despertado las especulaciones sobre un posible regreso de la compañía, declarada en bancarrota en 2009.

TMZ, por último, informó que el alquiler de la tienda, mediante Airbnb, solo estará disponible para los habitantes de Bend.

…cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW

— Airbnb (@Airbnb) August 11, 2020