El 26 de mayo iniciará el ‘Black Friday‘ en diversos comercios de Colombia tanto virtuales como presenciales para que aproveche los descuentos y adquiera productos modernos altamente demandados.

Electrodomésticos, celulares, televisores, auriculares, relojes, prendas, accesorios, viajes y demás productos son los de mayor interés durante las jornadas de ‘Black Friday’, y otros eventos para el bolsillo de colombiano.

Fechas del ‘Black Friday’ en Colombia y qué marcas participan

Desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de mayo podrá comprar servicios y productos de su preferencia con descuentos que puede aprovechar ante la inflación y otros fenómenos económicos que vive Colombia.

En la página oficial del evento puede apreciar que participarán empresas como iShop, Haceb, KitchenAid, Sony, Alkosto, Boy Toys, Dafity, Michael Kors, Homecenter, Totto, Samsung, The North Face, Whirpool, Epson, Mabe, Alfa, Farmatodo, entre otras.

Sin embargo, otras marcas pueden aplicar rebajas con causa del ‘Black Friday’ sin estar afiliadas directamente a la página como es el caso de Falabella, que hace poco se conoció su bodega con grandes descuetos, Linio, Amazon, entre otras de gran interés por la diversidad de artículos que puede hallar.

Puede adquirir el iPhone 14 durante el Black Friday. Imagen: cortesía iShop.

Si está interesado en hacer una compra en esta ocasión recuerde que es mejor no pagarla con su tarjeta de crédito por las tasas de interés que están altas en la mayoría de entidades bancarias y, entre más cuotas establezca, saldrá más costoso.

Trate de hacer el pago de forma segura con plataformas como PSE, con tarjeta débito aprovechando el saldo disponible de su cuenta bancaria y espere que el producto llegue a su domicilio en días u horas, de acuerdo con lo que le informe la tienda virtual dónde lo adquirió.

Tiene posibilidad de retractarse de la compra en ‘Black Friday’

Cabe recordar que si el artículo que llega a sus manos no es lo que usted esperaba en diversos aspectos, o no es de su talla, puede solicitar un cambio o la devolución del dinero, dependiendo de las condiciones que establezca el comercio.

En la mayoría de los casos el cliente tiene plazo de devolver el producto en seis días, si excede ese tiempo tiene menor probabilidad de éxito para la devolución y el envío a la sucursal de la marca debe correr por su cuenta.

La prenda o producto debe estar en perfecto estado con sus respectivas etiquetas y el distribuidor tiene hasta 30 días calendario para hacer la devolución total del dinero, sin que haga descuentos o retenciones de ningún tipo.

Por otro lado, el portal Gerencie explica que cuando el producto adquirido no funciona correctamente, entra a operar la garantía que debe ofrecer el proveedor o fabricante, y esa garantía en principio no implica el derecho de la devolución del dinero.

Lo primero que debe hacer el proveedor es reparar el producto en términos del numeral 2 del artículo 11 de la ley 1480 de 2011.

El numeral establece: en caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del bien y a las características del defecto, a elección del consumidor, se procederá a una nueva reparación, la devolución total o parcial del precio pagado o al cambio parcial o total del bien por otro de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las del producto que dio lugar a la garantía.

Si el derecho a la devolución no es inmediato, ya que el primer paso es repararlo, y sólo si no se puede arreglar, o la reparación no ha sido satisfactoria, procede la reposición o cambio del producto, o la devolución del dinero.