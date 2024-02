Por: VALORA ANALITIK

El precio del bitcoin volvió a presentar un alza en su precio, en donde superó los US$ 52.000, ganando cada vez mayor terreno dentro de los mercados financieros tradicionales.

Tan solo en Colombia, a cierre de 2023, el bitcoin representó el 26 % de las compras de criptoactivos manteniendo una fuerte prevalencia en la cartera promedio de los colombianos, con un 46 % de participación del total según el último reporte “Panorama Cripto en América Latina” desarrollado por Bitso.

¿Qué hizo subir el precio del bitcoin en el mercado?

Para explicar este hito, que no sucedía desde que el bitcoin llegó por primer a esta cifra en diciembre de 2021, es necesario contextualizar tres factores fundamentales que dan forma al panorama de las criptomonedas en la región.

El halving 2024. Se trata de un acontecimiento pre-programado que ocurre cada 210.000 bloques minados (aproximadamente cada cuatro años), el cual se espera nuevamente en abril de este año y que reduce a la mitad las recompensas en bitcoin que reciben los mineros por verificar transacciones.

Esta reducción fue diseñada desde la concepción de bitcoin para proteger su valor y asegurar su escasez a lo largo del tiempo, replicando el suministro limitado de metales preciosos como el oro.

La aprobación del fondo cotizado en bolsa (ETF) de bitcoin, que ha inyectado entusiasmo al mercado, pero también valida el valor intrínseco de bitcoin como un activo sólido equiparable con la plata y el oro.

En ese sentido, la capitalización de mercado del ETF de bitcoin (más de US$ 39 mil millones) ya superó la del ETF de plata (más de US$ 12 mil millones) y solo se encuentra por debajo del ETF de oro (alrededor de US$ 97 mil millones en Estados Unidos).

Este instrumento también ofrece una vía tradicional para que inversionistas institucionales participen del crecimiento de bitcoin y fortalece la perspectiva de largo plazo del activo e industrias que le rodean.

Los ciclos de precio de bitcoin, que han mostrado un comportamiento consistente con periodos de crecimiento sostenido y durante los cuales ha alcanzado sus máximos históricos para después nivelarse una vez cumplidos.

El precio más alto fue de US$ 68 mil en noviembre de 2021, que venía de los US$ 7 mil en el momento del ciclo en el que estamos hoy. Dichos ciclos siempre han empezado con el halving.

“Estamos en un momento emocionante de la historia de Bitcoin gracias al halving y su exposición a mercados tradicionales a través de los ETFs. El halving es importante ya que los mercados se rigen por los comportamientos de la oferta y demanda y el mercado del Bitcoin, como el del oro, está compuesto por estas fuerzas. Existen dos tipos de ofertas, la secundaria, compuesta por BTC comprados y vendidos, y la oferta primaria compuesta por los BTC minados y vendidos la cual se va a reducir a la mitad alrededor del 18 de abril de 2024”, aseguró Andrés Salcedo, Head of Crypto en Bitso.

Y agrega: “Esto viene acompañado de que Bitcoin ha demostrado su capacidad como reserva de valor y tecnología, una y otra vez durante los últimos años. En meses recientes hemos visto a más personas e instituciones actuando de manera acorde a esta realidad. Desde Bitso nos enorgullece ofrecer la opción más segura y simple para que millones de personas en Latinoamérica puedan adquirir esta y otras criptomonedas”.

