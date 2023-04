En los últimos días, una nueva medida económica cobijó a Argentina con el objetivo de hacerle frente a la inflación. El Banco Central de Argentina (BCRA) anunció que emitirá un billete nuevo con mayor denominación, pues busca frenar el IPC que ya se acerca al 100 %.

El BCRA dio el anuncio formal a través de un comunicado expuesto en Twitter, en el cual mencionaron lo siguiente: “Conmemora el desarrollo de la ciencia y de la medicina en la Argentina”, en el mensaje incluyeron imágenes de médicos pioneros.

En el país sudamericano el billete que tenía la mayor denominación era el de 1.000 pesos, el cual tiene un valor de US$ 2,70 en los mercados, y de acuerdo con la nueva decisión, el billete que lo supera es el de 2.000 pesos (US$ 11 al cambio oficial), el cual se lanza luego del alza en el precios en los últimos 12 meses.

Viendo esta situación en un país vecino y ante la posibilidad de que esta medida se aplique en Colombia para frenar la inflación (que en marzo alcanzó el 13,34 %), varios expertos en el tema han dejado claro que de aplicarse, traería inconvenientes.

La implementación de los billetes de alto valor en Colombia causaría que el peso pierda valor, no aplicaría lo mismo que se está buscando en Argentina, pues según ítems económicos, cuando hay mayor cantidad de dinero circulando, el primer factor que se afecta es justamente la inflación, pues se dispara.

Directamente el Banco de la República ha dicho en varias ocasiones cuáles son las consecuencias que tendría para la economía sacar más billetes.

“La riqueza de una economía no depende de la cantidad de dinero que hay en ella sino de su nivel de producción. Esto significa que por más que aumente la cantidad de dinero que circula, una economía no es más rica si no aumenta su producción en sectores como la agricultura y la industria”.