En caso de que un bien mueble o inmueble no tenga un heredero definido, por medio de un testamento o por vocación hereditaria de filiación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sería el beneficiario. Así lo dijo la abogada Andrea Rodríguez, experta en esta área del derecho y sus relaciones con las propiedades, y hay que tener claro todo esto para que no haya problemas a futuro.

Por eso es clave que quien legalmente sea dueño de un bien de alto valor e importancia, tenga un testamento para saber a quién le quedaría el mismo, en caso de que esa persona fallezca. Si no es así, y no hay herederos conocidos o que la ley los considere, el proceso dejaría a disposición del ICBF dicha propiedad.

Según la legislación en Colombia, cuando hay bienes provisoriamente vacantes o mostrencos, o sea que no tienen dueño conocido, hay un orden en la vocación hereditaria que se debe respetar. Así lo dijo la mencionada abogada en la emisora ‘La Kalle’ cuando la interrogaron sobre el fallecimiento de una persona y lo que pasaría con su herencia.

Para hacerlo más didáctico y fácil de entender, ella usó ejemplos de ‘El Chavo del Ocho’, y puso como propietario al ‘Señor Barriga’ y como heredero a ‘Ñoño’:

“En primer lugar, heredan los hijos, en este caso ‘Ñoño’. Si no hay hijos, heredan los padres. Si no hay padres, heredan los hermanos. Si no heredan los hermanos, los sobrinos. Y si no heredan los sobrinos, al final, heredaría el ICBF, Instituto Colombiana de Bienestar Familiar”.