Hay situaciones que impiden a una persona poder aportar para su pensión en su etapa laboral, ya sea porque gana menos de un mínimo o por no conseguir un trabajo estable que haga los respectivos aportes a la seguridad social.

Dichas situaciones hacen que una persona no logre obtener una pensión al momento de jubilarse por no completar las semanas cotizadas, como lo exige la ley.

Por ello, existe un programa llamado BEPS de Colpensiones (Beneficios Económicos Periódicos), con el fin de ayudar a esas personas que tienen dificultades para hacer sus respectivos aportes mensuales para la pensión.

Lo primero que debe saber es que los BEPS no son una pensión, sino que ofrece un ingreso de por vida o anualidad vitalicia cuyo valor máximo es el 85 % de un salario mínimo mensual legal vigente y se paga cada dos meses.

Es un beneficio dirigido a quienes no cumplen los requisitos para pensionarse o para quienes han decidido vincularse a BEPS y acumular ahorros para la protección económica de su vejez.

De esta manera, se puede decir que es un programa de ahorro voluntario diseñado para proteger el futuro de las personas cuyos recursos no les alcanzan para cotizar a pensión.

Quienes se vinculen tienen la oportunidad de abrir una cuenta de ahorros individual y empezar a construir el capital que les permitirá disfrutar de un ingreso económico de por vida y así poder tener una vejez tranquila.

El objetivo del programa Hoy y Mañana BEPS es crear una cultura de ahorro a largo plazo en la población que genera ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente, para que al final de su etapa productiva puedan tener un ingreso económico que les permita tener una vejez tranquila.

Este ahorro es premiado con un subsidio del 20 % otorgado por el Estado para constituir un ingreso económico de por vida, según el esfuerzo de ahorro realizado por el ciudadano.

¿Se puede ahorrar en el programa BEPS si se tiene una pensión?

No, si ya está disfrutando de una pensión no es posible vincularse y ahorrar en BEPS. Este programa está diseñado para las personas cuyos ingresos no les alcanzan para cotizar a una pensión, o que habiendo cotizado no cumplieron los requisitos para obtenerla.

¿Cuál es la diferencia entre una pensión y los BEPS?

Como principal diferencia está que el valor de la pensión no puede ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, mientras que el valor de la Anualidad Vitalicia en Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) no puede superar el 85 % de un salario mínimo mensual legal vigente.

A su vez, la pensión es una prestación económica otorgada a los afiliados al Sistema General de Pensiones, una vez cumplidos los requisitos, es heredable; mientras que los BEPS son vitalicios, pero no son heredables.

También, el pago de una pensión se entrega mensualmente, pero los BEPS se reciben cada 2 meses.

¿Qué beneficios tiene el pertenecer al programa BEPS?

El Estado aporta al ahorro del vinculado entregándole el 20 % sobre sus propios ahorros.

sobre sus propios ahorros. No existen multas e intereses de mora en caso de no poder realizar aportes periódicos.

en caso de no poder realizar aportes periódicos. No se cobran gastos administrativos como consulta de saldos.

como consulta de saldos. Los vinculados pueden acceder a Seguros BEPS por muerte con amparo exequial y otras coberturas.

con amparo exequial y otras coberturas. Siempre registrará ganancias en la cuenta individual BEPS.

Podrá ser beneficiario de BEPS y del programa Colombia Mayor, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.

