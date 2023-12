Las empresas tienen hasta el 20 de diciembre para pagar la esperada prima navideña a sus trabajadores y los especialistas recomiendan ahorrarla o invertirla para tener más réditos. Una opción segura para generar ganancias es sacar un CDT, sin embargo, muchas veces estos se demoran un tiempo en devolver los frutos de la inversión.

Un ‘influencer’ mostró un truco para sacar un CDT y que las ganancias puedan verse en un mes. Se trata de una opción que da Bancolombia, que hizo alianza con EBANX, para invertir desde $ 500.000 y tener los dividendos rápido. Para esto, es necesario tener una cuenta de ahorros o corriente con dicho banco.

En primer lugar, debe ir al apartado de ‘Productos’, luego al de ‘Inversiones’ y debe hacer clic donde dice ‘Abrir inversión virtual’. Bancolombia (que ofrece alternativa para pagar el agua en Bogotá) advierte que para empezar el CDT deber mínimo de $ 500.000.

Debe poner el monto que quiere invertir y escoger la opción ‘Mensual’. Posteriormente, escribir el plazo de inversión que lo quiere a 1, o sea, la cantidad de meses a la que lo necesita. Al ‘influencer’ le ofrecen una tasa de interés del 12 %, pero esto depende del usuario.

Finalmente, la aplicación de Bancolombia le dice cuánto recibirá al momento de que se cumpla el plazo y listo. El banco confirmará los datos y la fecha en la que le devolverán el dinero con las ganancias.

La recomendación del ‘influencer’ es ir viendo el comportamiento del banco para ver cómo funciona y, si va bien, aumentar el monto a invertir: “Uno nunca sabe que el día anterior Bancolombia me diga que no me puede dar la plata. Entonces, si yo invirtiera $ 10 millones, por eso yo voy a probar este mes y después de eso voy a ver que tan confiable es“.

Cabe resaltar que el proceso debe hacerse desde la página web de Bancolombia, ya que la opción no está en la aplicación para celular.

