El alto directivo de ese banco entregó algunas recomendaciones para que las personas armen buenos equipos de trabajo en su día a día.

Señaló que un elemento aprendido desde que era joven era el de tener plena confianza con todo su equipo de trabajo. Añadió que eso fue inculcado por todos sus jefes y ahora lo aplica en el banco.

(Vea también: Revelan si el salario de colombianos se desplomará por la reducción de la jornada laboral).

Esta es la entrevista de Mora con Noticias RCN:

“Lo he aprendido de mis jefes, que me han impulsado a hacer cosas para las que yo creía que no estaba listo. Lo primero que uno debe hacer es elegir un buen equipo, buenas personas en las que la confianza sea recíproca”, detalló Mora en diálogo con Noticias RCN.