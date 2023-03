Las compras con tarjetas de crédito se resintieron severamente en Colombia por las altas tasas de interés, y, debido a eso, Bancolombia anunció este jueves que bajaría los intereses de algunas de sus plásticos del 46 % al 25 %. Una decisión que estremeció el mercado financiero en el país.

(Le interesa: Las 4 tarjetas de crédito más careras del país y cómo quedan vs. nueva tasa de Bancolombia)

El sacudón fue tal que otros bancos como BBVA y Occidente también anunciaron medidas similares, y este mismo jueves se rumoreaba un comunicado de Davivienda en que informaría que tomaría idéntico camino.

Sobre la decisión de Bancolombia relacionada con sus tarjetas de crédito, el exministro de Hacienda y exdirector del Banco de la República Juan Carlos Echeverry dijo que las reacciones no solo se podrían esperar de los bancos particulares, sino del Emisor también.

“A mí me parece un gran mensaje, una excelente noticia”, dijo Juan Carlos Echeverry en Caracol Radio. “Imagínese si usted debe cinco, diez, veinte millones de pesos en su tarjeta de crédito y tiene problemas este año, y se cuelga, pues una tasa de interés del 46 %, casi del 50 %, lo puede llevar de problemas financieros a la iliquidez”.

También aseguró en el mismo medio que esa es una medida “sin precedentes”. “Yo no recuerdo una noticia en que un banco diga: ‘Voy a bajar a la mitad las tasas de interés’. Nunca. Yo creo que hay que ver si se apareció la virgen de Fátima o algo por estilo. Eso es casi un milagro”.

“Me parece, además, una medida competitiva, muy interesante porque les pintó la cancha a los demás competidores, porque el atractivo de la tasa de interés a la mitad les fuerza a tomar medidas”, agregó Echeverry en la emisora.

¿Bancolombia pondrá a pensar al Banco de la República?

Para el exministro, la medida de Bancolombia (“lo más interesante”) es que “mira hacia adelante y no hacia tras, [porque] la inflación está en el 13 %, pero la inflación va, según el Banco de la República, para el 7 % este año y el próximo, 4%. Entonces, un banco no debe mirar no la inflación pasada (la del 13 %), sino la del futuro, porque las tasas de interés son cosas que se cobran hacia el futuro”.

“Me parece que Bancolombia está mirando hacia adelante, le cree al Banco de la República que la inflación va a bajar”, estimó el exministro en el mismo medio. “Pero, de todos modos, bajarse a la mitad del 46 al 25 % es espectacular”.

Echeverry dijo que habló con el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, y el directivo le respondió: “Estamos convencidos que apoyos desde la banca nos ayudarán con los retos que tenemos este año”.

“Felicitarlos”, dijo secamente Echeverry. “Es una movida audaz desde todo punto de vista. La tuvieron que tomar [la decisión] asumiendo riesgos, pero pensando en el colombiano de a pie y en la recuperación de su cartera, de sus créditos. Ojalá les funcione bien”.

“Esto le plantea al Bancolombia un tipo de acertijo”, siguió Echeverry, y considero además que Bancolombia cree que subir las tasas de interés al 46 % “hace que se ponga en juego que mucha gente le pague los intereses”.

“Bancolombia tiene que pensar si al bajar las tasas de interés mejora la calidad de sus deudores, la calidad de su cartera y puede recuperar mejor sus créditos, que es la clave de su negocio”, dijo al finalizar el exministro. “Es un excelente acertijo el que le plantea al Banco de la República. Bancolombia es uno de los dos grandes jugadores y líderes del mercado financiero colombiano. Vamos a ver cómo responde el Banco de la República”.