De acuerdo con La W, el Gobierno está alistando un decreto que les permitirá a los comerciantes que están pagando arriendo por estos días, a pesar de tener los locales cerrados por la pandemia, a que los entreguen de manera unilateral a sus dueños sin incumplir el contrato, y pagando solo un tercio de la multa establecida en el documento.

“El decreto no resuelve el problema de los arrendamientos, se resuelve salvando a las empresas. Los empresarios no quieren dejar los locales, lo hacen porque no tienen dinero, pero quieren seguir generando empleos”, destacó Alejandro Dávila, representante de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) al medio.