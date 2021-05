El primogénito de Arturo Calle, que estudió medicina, se decantó hace 38 años por el negocio de su padre y, desde hace una década, se desempeña como CEO del grupo empresarial que tiene presencia en 5 países de Latinoamérica.

Carlos reveló, en diálogo con el canal de YouTube LA7EM, cuáles fueron los secretos que aprendió de su padre y, por supuesto, la dificultad de manejar una empresa familiar sin que lo corporativo influya en lo afectivo.

Posteriormente, reveló cómo trabaja su compañía, donde sus hermanos son socios, para poder separar la relación personal de los rendimientos empresariales.

“Uno tiene claridad de los roles en la empresa y en la familia. Yo puedo estar en la empresa y tener diferencias con don Arturo Calle, pero eso se queda en la empresa. En la casa, eso no sigue con nosotros en el día a día. No es fácil eso, porque yo soy jefe de mis hermanos, entonces esa dualidad no es fácil. Ellos son socios de la empresa, entonces en las juntas yo soy un trabajador como cualquier otro”, sentenció.