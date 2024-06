Las principales cadenas ‘hard discount’ del país han lanzado recientemente buenas ofertas que ayudan al bolsillo de miles de colombianos para hacerse con productos variados.

En el caso de Ara, recientemente se lanzaron descuentos para diferentes productos que fueron rebajados a valores notables para los clientes interesados.

(Vea también: El problema (grande) que están teniendo las tiendas de barrio también afecta a clientes).

Uno de los artículos lanzados recientemente fue un cinturón para hombre que tiene la facilidad de ajustarse en cualquier parte del trenzado y que pasa de 47.960 pesos a 19.960 pesos, detalla la cadena en su página web.

Otros elementos que se han visto en descuento recientemente son medias para hombre de 16.600 pesos que pasan a 7.500 pesos y billeteras para hombre que pasan de 43.900 pesos a 19.990 pesos.

Lee También

Estas ofertas buscan ayudar considerablemente al bienestar económico de los colombianos y que accedan a elementos de todo tipo.

Si quiere ver las ofertas de esta cadena, solamente debe ingresar a la página web de Ara y allí revisar cuáles son en este momento los descuentos vigentes que lo pueden salvar.

Supermercados en Colombia y por qué dan descuentos a sus clientes

Los descuentos son una herramienta eficaz para atraer nuevos clientes y fidelizar a los existentes. Al ofrecer precios reducidos en productos populares o de alta demanda, los supermercados logran captar la atención de consumidores que buscan ahorrar dinero, lo cual aumenta el tráfico en la tienda.

Pueden incentivar a los clientes a comprar más productos de los que inicialmente tenían planeado adquirir. Esto es especialmente efectivo con ofertas como “compre uno y lleve el segundo a mitad de precio” o “descuento por volumen”, que animan a los clientes a gastar más en cada visita.

Asimismo, ayudan a los supermercados a deshacerse de productos que están cerca de su fecha de vencimiento o que no se están vendiendo bien. Esto no solo evita pérdidas por productos perecederos que no se venden a tiempo, sino que también libera espacio en el inventario para nuevos productos.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.