Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Con el propósito de poder ofrecer a los colombianos una oportunidad de explorar opciones educativas internacionales, en un país con oportunidades, pero en el que habría que trabajar bastante, la feria RoadShow, la cual está especializada en estudios en Australia, vuelve a Bogotá abriendo una nueva ventana de oportunidades para aquellos interesados en estudiar en el extranjero.

El evento organizado por LAE International Education y respaldado por la Embajada de Australia en Colombia, promete brindar información detallada sobre varias ofertas de programas educativos en dicho país, el cual ofreció empleo recientemente, tanto de pregrado como de posgrado. De igual forma habrá propuestas de cursos de inglés, ofrecidos por 15 de las principales universidades australianas reconocidas a nivel mundial.

(Vea también: ¡Cada gota importa! Así arranca racionamiento de agua en Bogotá)

Qué actividades pueden hacer los asistentes al evento

La feria que se llevará a cabo el próximo 13 de abril en el hotel Hilton de Bogotá y que ha sido un éxito en todas sus ediciones anteriores, permite a los asistentes interactuar con representantes oficiales de las universidades australianas y participar en los seminarios que abordan opciones de financiamiento, becas y descuentos.

Yamileth Otero, quien es CEO de LAE International Education, empresa organizadora del evento), resalta la importancia de esta feria para los estudiantes colombianos, ofreciendo la oportunidad de proyectar sus carreras profesionales y vidas académicas en Australia, país que alberga algunas de las mejores universidades del mundo. Otero también destaca los beneficios adicionales que ofrece Australia como destino educativo, tales como la posibilidad de obtener permisos de trabajo durante los estudios y la inclusión de la familia en el visado, así como permisos de trabajo posgraduación.

(Lea también: Esas instituciones tendrán atención especial en el racionamiento de agua en Bogotá)

Qué universidades habrán dentro de la oferta académica

Entre las universidades participantes se encuentran destacadas instituciones como The University of Queensland, University of Melbourne, Australian National University, University of Sydney, Monash University, The University of New South Wales y The University of Adelaide.

Lee También

Para inscribirse y obtener más información sobre el evento, los interesados pueden visitar la cuenta de Instagram: @lae_edu o acceder a la página oficial de LAE International Education en sus redes sociales.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.