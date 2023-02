De eso da cuenta ella misma en sus redes sociales, en donde en las últimas horas les agradeció a las personas que le expresaron su admiración y la felicitaron por su nuevo logro: ser la colombiana en llegar más alto dentro de esta multinacional. Según dice, este triunfo no lo alcanzó sola, sino gracias a su equipo.

Según deja ver, la clave de este logro se la debe al equipo con el que trabaja en Coca-Cola. De acuerdo con Ángela María, “el éxito no es individual, es colectivo”.

“Este logro tan importante en mi carrera no hubiera sido posible sin el apoyo y el trabajo de todo el equipo de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de América Latina; y de todas las personas que, dentro y fuera de Coca-Cola, me han inspirado, enseñado y respaldado. Reitero siempre, el éxito no es individual, es colectivo”, afirmó Ángela María Zuluaga cobró, en su cuenta de LinkedIn.