Por estos días, Andrés Ricaurte tiene a la expectativa al fútbol antioqueño. El jugador de Independiente Medellín no cuenta, por el momento, para el técnico Alfredo Arias, aparte de eso se le vence su contrato el 31 de diciembre de 2023. De esta forma, al parecer ha llamado el interés en Atlético Nacional para ficharlo en el 2024.

El rumor se tomó a la capital paisa y generó divisiones: existen hinchas del ‘Verde’ que lo quieren, y a otros no les gustaría su llegada al club. Por el lado del Rojo, hay seguidores que piden su permanencia, así como otros que dicen que se vaya al equipo que desee.

De esta forma, el mismo Ricaurte sabe cómo está su presente y su futuro. Tiene claro que cumplirá su contrato con el DIM, esperando su oportunidad de jugar este semestre y seguir demostrando su talento. De igual manera, no se quedará quieto para no quedarse sin club en la próxima temporada, esperando que el Poderoso le ofrezca una renovación que a lo mejor no llegue.

Conforme a la información de Mauricio González Arteaga, periodista de Directv Sports y Gente, Pasión y Fútbol, Andrés no le cierra la puerta a una posible contratación con el conjunto verdolaga.

¿Qué dijo Andrés Ricaurte?

El comunicador aseguró que tuvo un diálogo directo con el volante y le preguntó si había tenido algún acercamiento con Atlético Nacional. El futbolista dijo: “Invento, nadie ha hablado conmigo”.

Después interrogó si Andrés Ricaurte, identificado con el azul y rojo del Medellín, jugaría en Nacional. La respuesta del paisa fue bastante contundente: “Yo sí, tengo que trabajar y darle de comer a mi familia”.