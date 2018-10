Lo hicieron en Blu Radio luego de que la ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicara el nuevo programa que pretende brindar acceso a la educación superior a más de 336.000 estudiantes.

La iniciativa dará oportunidades de ingreso gratuito a la educación superior pública a estudiantes de “bajos recursos económicos”, y también está enfocada en mejorar las condiciones de las universidades.

Sobre lo bueno y lo malo del programa, el analista de Blu Radio Felipe Zuleta cuestionó sobre cuántos de esos miles de beneficiarios al año van a preferir la universidad privada sobre la pública.

El programa está compuesto por varios componentes. Uno de ellos plantea que el Gobierno solo se pagará el 50 % de la matrícula en universidades privadas, un 25 % lo asumirá la misma universidad y 25 % provendrá de donaciones.

El análisis de Luz María Sierra en esa misma emisora se centró en que es posible que se mantenga lo que ocurría con Ser Pilo Paga, que el 79 % de los pilos preferían las universidades privadas. Sin embargo, defendió las bondades de esta nueva iniciativa del Gobierno.

“Era un tema que no daba espera y yo creo que se hizo de manera mucho más racional que como venía el Ser Pilo Paga, porque Ser Pilo Paga le costaba mucho más al Estado, tanto que esa es la gran pelea de la huelga de los universitarios hoy”, sostuvo Sierra.

El analista y político de izquierda Aurelio Suárez fue más crítico con este nuevo programa y consideró que es un “mal relanzamiento” de Ser Pilo Paga.

“La Ministra dice ese programa va a tener 3,6 billones de pesos, o sea le vamos a aumentar a las universidades la gente que va a ingresar, pero no le vamos a dar a la universidad la plata porque solo son 223 mil millones de pesos para poder tener profesores, infraestructura, laboratorios, equipamiento para atender a esos nuevos”.

En contravía de la opinión de Suárez, el analista de Blu Nicolás Uribe exaltó que este programa mantiene un elemento importante y es el de premiar a los jóvenes exitosos y que hacen esfuerzos importantes en circunstancias difíciles.

“Me parece que eso tiene un valor que les garantice a esas personas tener un acceso casi que garantizado a la universidad, le genera un ejemplo y un efecto amplio en la comunidad educativa”, afirmó Uribe.

Además, exaltó que el relanzamiento de esta iniciativa obtiene los mejores elementos de las críticas que se le hicieron al anterior, y garantiza que las cosas que eran positivas del antiguo.

Para Uribe, es muy positivo lo que está haciendo el gobierno Duque en materia de educación en sus primeros meses de gestión.

“Lo que yo he visto en estos dos meses, un incremento importante para los recursos de la educación, una modificación sustancial de este programa. Me hace pensar que vamos por buen camino y que, por supuesto, en dos meses no se resuelven todos los temas, pero que la política educativa de este Gobierno arranca con dos noticias positivas que creo que deben ser reconocidas”, afirmó Nicolás Uribe.

Por su parte, el abogado y analista Héctor Riveros dijo que hay que reconocerle a este nuevo programa que recoge las críticas que se hicieron a Ser Pilo Paga y las consecuencias que estaba teniendo.

“Me parece que dar incentivos para que los estudiantes prefieran las universidades públicas a las universidad privadas pues compensa un poco eso que se habría vuelto incentivos perversos que llevan a los estudiantes a preferir universidades privadas, incluso no tan de buena calidad, en vez de estar en universidades públicas de extraordinaria calidad”, opinó Riveros.

Sin embargo, lanzó un cuestionamiento sobre la forma como se están construyendo las políticas públicas para la educación en el gobierno Duque.

“Me parece que en eso se ha equivocado la Ministra y el Presidente y es que no ha habido diálogo, ha sido una cosa más o menos impuesta. A mí me sorprende mucho que el Presidente de la República no se haya reunido con los rectores de las universidades públicas en semejante momento (el del paro universitario)”, aseveró.

Finalmente, el analista de Blu Álvaro Forero destacó que Generación E equilibra las políticas públicas para dar garantías a muchos.

“Lo que está pasando es que el presupuesto en la educación ha subido mucho. En el próximo año, comparado al 2010, se habrá doblado. Eso es impresionante en términos de esfuerzo de una sociedad, doblar en menos de 10 años un presupuesto es muy importante, pero la verdad es que eso no le estaba llegando a la universidad pública”, afirmó Forero.