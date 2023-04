Almacenes Ley son mencionados en esa red social este martes por cuenta de una dinámica creada por un tuitero que, a modo de juego, les preguntó a los demás usuarios el nombre de un negocio (que ya no existe) que usarían para expresar qué tan viejos son.

Como era de esperarse, decenas de usuarios de esa red social respondieron con fotos y comentarios alusivos a varios de los negocios que desaparecieron en Colombia y en otros países. Una de las respuestas más replicadas en el país fue Almacenes Ley.

En la dinámica también recordaron tiendas que hace varias décadas fueron sensación como Blockbuster Video, almacenes Tía, Orbitel, Telecom y hasta Casa Estrella, muy populares en la década de los 80 y 90 en el país.

Vale recordar que Almacenes Ley están entre los negocios más recordados en la historia reciente de Colombia. Su origen se dio en 1922 por iniciativa del señor Luis Eduardo Yepes, un comerciante que abrió su primer local en Barranquilla y siempre quiso que llevara las iniciales de su nombre (LEY), recuerda el diario El Tiempo.

Ya posicionado y como uno de los almacenes y supermercados más famosos del país, Ley se fusionó en 2001 con el Éxito. Además, los también llamados Superley comenzaron a desaparecer y con el paso del tiempo los Ley se convirtieron en Éxito o Carulla, como se conocen actualmente.

Los colombianos, como lo mencionan algunos tuiteros, recuerdan al ley por su logo que, originalmente, llevaba simplemente su nombre en letras blancas en mayúscula con fondo rojo (como se ve en la imagen) y en la parte superior el aviso “almacenes” en letra negra.

Una marca que con cierta simpleza se convirtió en una de las más queridas y que marcó una generación en Colombia. Quienes compraron en el Ley también recuerdan marcas que ya desaparecieron como Tía, Pomona, Superley, Betatonio, Azúcar, Conavi, Granahorrar y otras que se resisten a desaparecer y son muy queridas por los colombianos como almacenes Only.

Estos son los comentarios de los usuarios de Twitter que recuerdan y exaltan los recordados Ley:

Hablando de almacenes Ley, aprovecho para contar una anécdota. Yo me "perdí" en el que quedaba en Salitre Plaza, en realidad no fue porque me perdiera yo solita chan chan chaaaan.

Mk, hasta el día de hoy ese señor lo niega, mi papá me olvidó en el almacén 🤣🤣🤣🤣

— A Valeria no la pilla sin la VISA (@ValFlaneur) April 4, 2023