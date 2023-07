Junio se destacó por ser un mes que, según Piedad Urdinola, marca “el descenso de la senda inflacionaria”, registrando una cifra interanual del 12,13 %, 0,23 % menos con respecto al mes anterior cuando registró 12,36 %. Según el Dane, esto implica una reducción en los precios de la canasta básica familiar, entre otras divisiones de gasto. Sin embargo, con respecto a la variación anual del IPC de junio de 2022, se incrementó 2,46 puntos porcentuales, cuando fue de 9,67 %.

(Vea también: 10 ciudades de Colombia donde más encareció el costo de vida en el último año)

Desde la Plaza de Mercado Minorista de Pereira, algunos revuelteros argumentan que fijan sus precios basados en las plazas donde los compran. Elkin Jiménez, vendedor hace 18 años, opinó que a pesar de la reducción del IPC, alguno de los precios varían: “A estas alturas todo se volvió tan normal, al principio sí todo mundo aterrado cuando se ponía a $200.000 pesos un bulto, todo mundo se asustó hasta uno”.

Cuáles son los alimentos que más han bajado de precio en Colombia

Sin embargo, se refirió a los productos de la canasta familiar que se mantienen o tienen tendencia a la baja: “no es que todo esté caro, la zanahoria está muy barata, porque ahora viene a $55.000 pesos de 50 kilos, o sea que sale a $1.100 pesos kilo, la papa está a $50.000 pesos de 50 kilos, sale a $1,000 pesos, tampoco es que todo esté muy caro. Ahora fue que volvió a aumentar la criolla y la cebolla está subiendo un poquito porque en estos días estaba todo re barato”.

Por su parte, Victor Morales, comentó que una de las razones para que la canasta familiar no sea tan asequible como en otros tiempos se debe al precio de los abonos, así como el de los transportes. Además, indicó que los cítricos son algunos de los productos que han presentado una tendencia al alza: “Normalmente, por los climas la mayoría de las cosas mantienen casi siempre escasas; los precios han variado mucho: la mandarina, la naranja, el lulo, tomate de árbol han estado muy costosas”.

Cabe destacar que algunos expertos aseguran que el fenómeno de El Niño haría que varios productos que estaban a la baja vuelvan a subir sus precios.

“Si un artículo llega caro, lo vendemos caro, si llega barato, tenemos que bajarlo también, nosotros diario estamos variando los precios” agregó. Así mismo, Morales divisó el panorama actual: “A nosotros nos afecta un poco porque nos bajan las ventas pero en últimas el que lleva más del bulto es el consumidor”.

Por su parte, varios ciudadanos han expresado su sentir sobre el bajonazo de los precios. “Hoy llevo diferentes frutas, verduras, aguacate, piña, pepino, cebolla. Semana a semana ha ido subiendo el precio, pero en este momento sabemos que todos los productos están un poco más costosos. Yo compro por semana”.

(Lea también: Buenas noticias para estratos 1, 2 y 3 por caída de precios en alimentos y más productos)

“Todos los días están los altibajos de los precios, de acuerdo a las cosechas, a la demanda también y así estamos, unas cosas bajan y otras suben, esperando que haya una mejoría, que haya una rebaja en los abonos para que el cultivador pueda continuar con sus productos”.

“Compré yuca, cebolla y ajo, me salió en 8.000 y me parece que es barato y cada dos días estoy comprando cosas. Acá los precios se mantienen, suben y así, no son fijos”.