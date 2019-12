green

No obstante, en entrevista con Blu Radio, la ministra destacó que el Gobierno Nacional no podía excederse con el aumento del mínimo: “Todos tenemos nuestros límites y no podíamos pasarnos”, dijo en ese medio.

Arango le contó a esa emisora que estuvieron cerca de llegar a un acuerdo, “pero las centrales dijeron que tenía que ser un millón y no se bajaron de ahí”.

En la entrevista con la frecuencia radial, la jefe de la cartera del Trabajo dijo que quisiera poder dar más sueldo a los colombianos, pues, según ella, “el salario mínimo aquí es muy bajito, pero no lo logramos”.

Sin embargo, Arango destacó en Blu que en estos dos últimos años se han dado los aumentos reales más grandes en los últimos 25 años: 2 puntos por encima de la inflación.

Para la ministra, estos incrementos representan un progreso en la suma del salario. “No voy a decir que es el gran avance, pero a medida que vamos mejorando la economía, también tenemos que ir mejorando los salarios”.

Finalmente, Arango sostuvo en la emisora que tiene la esperanza de ir mejorando las condiciones de los trabajadores, pero destacó que “el salario no es lo único”.