Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

La Superintendencia de Economía Solidaria les sigue la pista a las llamadas cooperativas de papel, que utilizan esta denominación especial de asociatividad para captar recursos del público de manera ilícita.

En los últimos días esta entidad detectó que a través de redes sociales algunas firmas que no están debidamente autorizadas ofrecen soluciones de vivienda de interés social, a cambio de aportes de personas de bajos recursos que no cuentan con casa propia.

La superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, hizo un llamado a los ahorradores para que no se dejen estafar por entidades que no cuentan con respaldo financiero o que no tienen permiso para captar masivamente recursos del público.

También puedes leer: Director de la DIAN aclara duda sobre citas en las que se paga 50/50: “Amiga, date cuenta”

La funcionaria expresó preocupación por casos que han sido reportados en los últimos días en los departamentos de Nariño, Cauca y Huila. Un equipo especializado realizó visitas a estas regiones y pudo establecer que, a pesar de advertencias previas, algunas de estas firmas continúan captando recursos del público.

Lo más recomendable para evitar caer en estafas disfrazadas de soluciones de vivienda es verificar que las cooperativas estén vigiladas por esta superintendencia y que cuenten con la debida solvencia.

Dos de estas cooperativas “fantasma”, como las cataloga la superintendente Navarro están siendo investigadas para establecer la cantidad de personas afectadas con la presunta captación ilícita. Así mismo, el organismo de control remitió copia de los expedientes a la Superintendencia de Sociedades para que investigue a firmas constructoras aparentemente vinculadas a los proyectos de vivienda ofrecidos a través de este mecanismo de ahorro.

(Vea también: ¿Es buen momento para comprar casa por caída en intereses? Créditos hacen pensar a muchos)

También se solicitó a la Fiscalía General de la Nación la posible conducta penal en que puedan haber incurrido los promotores de estas firmas.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.