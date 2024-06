Por: VALORA ANALITIK

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) resaltó que con la aprobación de la reforma pensional se acabarían los fondos privados.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, Daniel Wills, vicepresidente técnico y Clara Reales, vicepresidente jurídico, participan de la rueda de prensa del gremio sobre nuestras impresiones acerca de la aprobación de la reforma pensional. pic.twitter.com/xi4NKwPRR1 — Asofondos (@fondosdepension) June 17, 2024

Fondos privados desaparecerían con reforma pensional

Según el presidente gremial de Asofondos, Santiago Montenegro, Colpensiones trasladaría a 18 millones de personas que se encuentran en los fondos de pensiones privados.

Con lo anterior, aseguró que el stock de pensiones que actualmente tienen las AFP´S se reducirá.

“Ese stock se va a ir reduciendo y por esa razón si no se hacen cosas adicionales, aquí no va a haber fondos privados que administren eso. No sabemos, habría que ver temas de regulación, pero los fondos se acaban”, dijo Montenegro.

¿Cuánto recibirán los fondos de pensiones por comisiones?

Otro de los puntos que fue de mayor controversia en los debates de la reforma pensional fue el de las comisiones que tendrán los fondos de pensiones privados.

Según la información que entregó la Asofondos, los fondos privados recibirían en el primer año de la reforma cerca de $1,4 billones.

“El flujo cae en por lo menos un 80 %, hoy las comisiones se cobran por flujos, los cuales se caen en un 90 %, si la comisión por flujos queda igual pues las AFP desaparecen”, dijo Montenegro.

Adicionalmente, señaló que lo que quedó aprobado en la plenaria del Senado de la República sobre la comisión que se les pagarán a los fondos privado será del 0,7 %.

“El 0,7 % anual se aplica no sobre la totalidad de los activos, no sobre los 420 billones que hay ahora, si no sobre la mitad por que se excluye la parte del retiro programado, se excluyen también los que están en régimen de transición y si usted multiplica ese 0,7 por la mitad le da el $ 1,4 billones que fue lo que los fondos recibieron el año pasado, eso fue lo que los fondos”, dijo el documento.

Por otro lado, aseguró que el ahorro va a ser mucho menor con la entrada en vigencia de esta reforma.

“Nos parece muy alto, por eso planteamos que todo el ahorro que llegue a Colpensiones se ahorre, todo infortunadamente quedó que de cada $100 solo se ahorrarán $20”, dijo Montenegro.

