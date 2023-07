La Ley del Sodio dispara el mercado negro de mostaza y salsa de soja en Colombia. La norma que busca reducir el consumo de sodio en la población ha generado escasez y alza de precios de algunos productos que superan el límite permitido.

La mostaza Dijon y la salsa de soja son dos productos que se han vuelto difíciles de conseguir en Colombia desde que entró en vigencia la resolución 2013 de 2020 del Ministerio de Salud, conocida como la Ley del Sodio. Esta norma busca reducir el consumo de sodio en la población para prevenir enfermedades cardiovasculares, hipertensión y obesidad.

La Ley del Sodio establece un límite máximo de sodio por cada 100 gramos en 59 productos alimenticios, entre los que se encuentran el jamón, el chorizo, la mayonesa, el maní, las galletas, los panes y las salsas. Los productos que superen este límite no podrán ser comercializados en el país y deberán adecuarse a la norma o retirarse del mercado.

Según la resolución, la mostaza debe tener como máximo 1.200 miligramos de sodio por cada 100 gramos y la salsa de soja debe tener como máximo 3.300 miligramos. Sin embargo, algunos productos importados que se vendían en Colombia superaban ampliamente estos límites. Por ejemplo, la mostaza Dijon tenía entre 1.600 y 2.000 miligramos y la salsa de soja tenía entre 5.000 y 7.000 miligramos.

Grave problema para comerciantes de salsa de mostaza y de soja

La escasez de mostaza Dijon y salsa de soja ha generado inconformidad entre los consumidores y los comerciantes que usan estos productos para preparar o acompañar sus platos. Estos productos son muy apreciados por su sabor y calidad y no tienen un sustituto fácil en el mercado local.

Los consumidores se han visto obligados a buscar otras opciones menos satisfactorias o a pagar precios más altos por los productos que quedan en existencia. Algunos han recurrido al mercado negro, donde se venden productos prohibidos o de contrabando a través de redes sociales o páginas web.

Los comerciantes, especialmente los restaurantes de comida asiática y francesa, han visto afectadas sus ventas y su rentabilidad por la falta de estos insumos. Algunos han tenido que modificar sus recetas, reducir su oferta o aumentar sus precios para compensar el alza de los costos.

Según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), cada establecimiento Mipyme está dejando de vender tres de 12 platos de sus menús con servicio a la mesa y catering, representando una pérdida de 18% en ventas y de 34 % en clientes. Además, desde diciembre de 2020 estos insumos han aumentado en promedio 23 %.

Un desafío para el cumplimiento de la Ley del Sodio

La Ley del Sodio tiene como objetivo mejorar la salud pública y prevenir enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de sodio. Según el Ministerio de Salud, los colombianos consumen en promedio 4.700 miligramos de sodio al día, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 2.000 miligramos.

Sin embargo, la norma ha enfrentado dificultades para su implementación y cumplimiento por parte de los productores, importadores y distribuidores de alimentos. Algunos argumentan que no fueron consultados ni informados adecuadamente sobre la norma y que no cuentan con el tiempo ni los recursos suficientes para adaptarse a ella.

Otros cuestionan la efectividad y pertinencia de la norma, pues consideran que no tiene en cuenta las diferencias culturales, gastronómicas y geográficas entre los países y que no respeta las preferencias y derechos de los consumidores. Además, señalan que la norma no tiene en cuenta otros factores que influyen en la salud, como la actividad física, el consumo de frutas y verduras y el acceso a servicios de salud.

La Ley del Sodio es una medida que busca proteger la salud de los colombianos, pero que también ha generado consecuencias negativas para el mercado de algunos productos. Es necesario que las autoridades, los productores, los comerciantes y los consumidores dialoguen y busquen soluciones que garanticen el cumplimiento de la norma sin afectar la oferta, la demanda y la calidad de los alimentos.