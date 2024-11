Por no contar con los recursos para pagar los gastos que demandan la operación logística para la prestación del servicio, la directiva de la clínica La Sagrada Familia en Armenia decidió no prestar la atención a usuarios de la Nueva EPS.

La gerente nacional y representante legal de la entidad de salud, Neydi Viviana Jaimes Leguizamón; ya informó de su decisión al agente interventor de la EPS, Julio Alberto Rincón Ramírez, a través de una carta.

(Vea también: La Nueva EPS abrió vacantes para personal con o sin experiencia y da sueldos de $ 4’000.000)

En el escrito, la funcionaria señaló que la Nueva EPS incumplió la promesa de pago de cartera equivalente a $8.000 millones, de los más de $115.000 millones que se adeudan, y que debía efectuar en octubre.

(Vea también: Se salvaron los afiliados a Nueva EPS por decisión que toca sus medicamentos en Audifarma)

Agregó: “Sin embargo, con gran tristeza evidenciamos que dichos compromisos no fueron cumplidos, habíamos acordado un pago adicional de $8.000 millones para ser cancelados en octubre, no obstante en la postulación notificada no se ve reflejado el compromiso, esto nos lleva a una inminente emergencia que no nos permite dar continuidad en la prestación”.