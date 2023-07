El pasado 20 de junio se cumplió en todo el país, el plazo límite que tenían los conductores para renovar las licencias de conducción que fueron expedidas antes del 2012 y no tenían fecha de vencimiento o tenían la vigencia indefinida.

Según el Ministerio de Transporte y de acuerdo a las cifras del Runt, unas 4.628.609 personas debían hacer el trámite a nivel nacional. La situación ha generado congestión en varios centros del país, y en ciudades como Ibagué se ha convertido en todo un desafío hacer el trámite, no solo por el buen número de ciudadanos intentando hacer la refrendación, sino por los contratiempos que existen en la operación de la Secretaría de Movilidad, situación que obliga a muchos a acudir a otros municipios.

El primer paso en el ‘viacrucis’ arranca en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), en Ibagué existen ocho centros de este tipo, según la página del Runt, y es allí donde los ciudadanos deben ir para realizarse los exámenes médicos.

Sin embargo, quienes han acudido se han encontrado con que la capacidad de los CRC están a reventar, las largas filas se han vuelto rutina a las afueras de los centros, los tiempos de espera son prolongados, de varias horas, y aunque muchos han optado por llegar a la madrugada con la esperanza de salir pronto de la primera parte del trámite, el tiempo de espera, que literalmente es al sol y al agua, puede tomar buena parte del día.

En una visita realizada por EL NUEVO DÍA varios usuarios señalaron que lo que se hace es recibir los documentos de identificación según el orden de llegada y así mismo se va atendiendo; no obstante, no hay un tiempo estimado de espera. “Yo llegue a las 5:00 a.m. y ya me tocó fue atrás y esperar”, dijo una de las personas que estaba en el lugar a las 9:20 a.m. aún esperaba su turno.

Camilo Guzmán, otro ciudadano que debe refrendar su licencia, señaló, “yo pedí la cita para los exámenes médicos para renovar mi licencia desde la semana pasada y hasta hoy (miércoles) me están atendiendo. Tenía mi cita a las 9:20 a.m. pero esto está colapsado, son las 11:40 a.m. y no me han atendido todavía. Mi idea es sacar los exámenes y poder ir a un municipio del Tolima donde haya Secretaría de Tránsito para sacar más rápido la licencia de conducción ya que aquí están bastante demoradas las citas para renovar”, dijo.

La segunda parte del desafío para refrendar o renovar la licencia de conducción continua en la Secretaría de Movilidad de Ibagué. Antes de que se cumpliera el plazo límite establecido por el Gobierno nacional, las aglomeraciones ya eran una constante, y pasados los días el problema no se reduce, esto aunado a las innumerables quejas que existen por los contratiempos en la operación de la cartera.

La exalcaldesa de Ibagué, Carmen Inés Cruz, se refirió a la situación en su columna dominical en donde habló de lo complejo que era renovar las licencias de conducción o matricular un vehículo, razón por la cual muchos ciudadanos preferían desplazarse a otros municipios del Tolima, donde el proceso es más ágil, situación que implica que los recursos se dejen de percibir en la capital tolimense.

Es que el mismo trámite puede hacerse en Alvarado, Guamo, Purificación, El Espinal, Armero Guayabal y Mariquita en donde varios ciudadanos han señalado es mucho más rápido, por lo que prefieren asumir un costo extra en transporte para tener el documento.

En la cartera de Movilidad de la ciudad, según la página web ‘Moviliza’ que es por donde se asignan los turnos para la atención, quienes deseen realizar el proceso de renovación sin ningún tipo de intermediarios, debe esperar un mes, pues las citas solo están asignadas para los primeros días de agosto.

En mayo, en diálogo con el secretario de Movilidad, Óscar Berbeo, este señaló que la cartera tenía un plan de contingencia con el que se pretendía despachar 10 mil licencias de conducción al mes; sin embargo, se desconoce a la fecha cuántas licencias de conducción hay vencidas en Ibagué y cuántas se han renovado en los últimas días. Aunque las preguntas se le transmitieron al funcionario no hubo respuesta.

La situación es tan caótica en la Secretaría de Movilidad, que los mismos gestores de tránsito, también conocidos como tramitadores, han denunciado que desde el vigilante en adelante estarían cumpliendo el oficio que ellos por años ejercen.

El tramitador señaló que el tráfico de influencias que se registra en la cartera de Movilidad es excesivo y que a diario aparece un amigo, colega o político conocido de un funcionario dentro de la cartera pidiendo agilidad.

Uno de los gestores, quien prefirió omitir su nombre señaló, “hay demasiado tráfico de influencias, si usted es amigo de Pedro, Juan. Hasta los mismos funcionarios se volvieron tramitadores. Uno tanto que sufre a veces para conseguirse un turnito y uno ve que los mismos funcionarios para esos 4 o 5 pases de conducción que hacen al día si tienen tiempo. No tienen tiempo para hacer lo que les corresponde, pero para tramitar sacan tiempo para ganarse una dádiva, unas gracias o un apretón de manos. Eso llega el recomendado del alcalde, del líder de la comuna, el concejal, el edil, dicen que son amigos hasta de los vigilantes. Esa es una competencia desleal porque ellos son los que tienen las armas, nosotros únicamente de la ventanilla para afuera”, denunció.

Asimismo, sostuvo que aunado al tiempo prolongado que existe para tener una cita en la Secretaría de Movilidad, el personal no es suficiente, “el punto negro es que desafortunadamente en tránsito no hay la capacidad de personal suficiente para atender la demanda de quienes necesitan hacer el trámite; tampoco tienen la capacidad operativa con varias impresoras y ventanillas para atender el público. Aquí (en la Secretaría) le dicen que su cita es para el 20 de agosto y usted está convencida de que le van a entregar la licencia de una vez y no, le dicen que reclame en septiembre”, dijo.

El tramitador dijo que la congestión en las Secretarías de Movilidad no es ajena a Ibagué; sin embargo, sostuvo que sabiendo lo que se venía con el alto flujo de personas se debió tomar medidas preventivas, para precisamente agilizar los trámites.

Cómo renovar la licencia de conducción en Colombia

1. Estar inscrito en el Runt.

2. Tener documento original de identidad.

3. Acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), pagar los derechos del trámite y realizarse el examen físico, mental y de coordinación motriz.

4. Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito, lo cual puede validar en página web del Simit.

5. Acercarse al organismos de tránsito para renovar la licencia de conducción, pagando los valores establecidos. En Ibagué la Secretaría de Movilidad está ubicada en la carrera 23 Sur No 87-08 Parque Industrial y de Servicios Manzana R Lote 1 Urb/ Berlín.