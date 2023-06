Desde el pasado 20 de junio se venció el plazo para que todos los colombianos y colombianas pudieran renovar su licencia de conducción, tras un plazo de 18 meses que el Gobierno Nacional dio para cumplir con este trámite. Sin embargo, una gran cantidad de personas se quedó sin renovar la licencia en las principales ciudad del país.

Solo en Cali, según la Secretaría de Movilidad, más de 120.000 personas no realizaron la renovación de la licencia y en los últimos días, más de 5.000 de ellas han sido sancionadas por conducir con la licencia vencida.

Pero ese no es el único inconveniente. La cantidad de agentes de tránsito en la capital del Valle del Cauca es poca y ahora ese número podría reducirse porque, según una revisión del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, 127 licencias de un total de 624 agentes no fueron renovadas, por lo que no podrán trabajar hasta que resuelvan su situación.

Además, se aproxima un nuevo puente festivo, en el que se necesitará un gran despliegue por de las unidades de tránsito en la ciudad, como en las principales vías de entrada y salida de Cali.

El concejal Roberto Ortiz cuestionó la falta de irresponsabilidad de los agentes que no renovaron su licencia de conducción. “Altos funcionarios de la secretaria de Movilidad en Cali tienen las calles sin agentes de tránsito, serían más de 120 que no han podido salir por malas decisiones de quiénes manejan esa entidad en lo referente a las licencias de tránsito de este personal”, afirmó el concejal Ortiz.

Además, aseguró que la Secretaría de Movilidad no agilizó varios de los procesos de renovación de los agentes y de muchas otras personas. Sin embargo, analizando la situación, el concejal explicó que para que los agentes regulen el tráfico en las calles no se necesita que porten la licencia si no están conduciendo un vehículo.

“Ningún agente de tránsito podrá prestar servicio en la calle si no cuenta con el documento actualizado, lo que es una equivocación porque para llegar al sitio de trabajo y regular el tráfico vehicular no se necesita licencia, solo buscar el medio de transporte adecuado” concluyó Ortiz.

Secretaría de Movilidad de Cali se pronunció

William Vallejo, secretario de movilidad, explicó que los agentes involucrados tuvieron la oportunidad durante 18 meses de poder renovarla directamente en un centro de reconocimiento de conductores y no lo hicieron.

“Esto impacta la manera en la que se presta el servicio a la ciudadanía y la posición de la Secretaría de Movilidad es que deben refrendar ese documento lo más pronto posible”, expresó Vallejo.

También fue claro en que cada uno de los agentes debe tener su documentación el día en cuanto a su licencia de carro o moto. Además, el secretario Vallejo dio a conocer que les dieron un ultimátum hasta este 28 de junio para presentar este documento ante las autoridades, y así poder cumplir con sus labores como agentes de tránsito.

“La Secretaría presentará los informes correspondientes al Ministerio Público, es decir, la Procuraduría, y a Control Disciplinario, de la Administración local, para que realicen la investigación de rigor y tomen determinaciones al respecto”, concluyó el secretario Vallejo.