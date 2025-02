Por: CENET

La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha emitido un comunicado alertando a la ciudadanía sobre una información falsa que circula en medios locales y redes sociales. En esta, se ofrece la venta de electrodomésticos bajo el argumento de un supuesto remate organizado por la entidad, con mercancías almacenadas en las bodegas de San Jerónimo y Alma Viva. La Dian aclara que esta información es completamente falsa y tiene como objetivo engañar a los ciudadanos.

La Dian reitera que no hace remates de mercancía de manera informal ni a través de medios no oficiales. Las mercancías retenidas durante los procesos aduaneros son gestionadas conforme a la normativa vigente, y su destino se determina por procedimientos establecidos, como la donación, subasta pública o destrucción, dependiendo de las características del producto. Además, la Dian subraya que toda esta información es divulgada únicamente a través de sus canales oficiales, nunca por intermediarios ni en publicaciones no verificadas.

¿Cómo detectar estafas con nombre de la Dian?

En este sentido, la entidad hace un llamado a la ciudadanía para que evite acceder a enlaces sospechosos o responder a ofertas informales que prometen productos a precios bajos. Para verificar cualquier tipo de información relacionada, la Dian invita a los ciudadanos a consultar su página web oficial en www.dian.gov.co.

Asimismo, la Dian insta a las personas a denunciar cualquier actividad fraudulenta que detecten, como en este caso, a través de su línea de atención al ciudadano 601 794 8880 o meDiante el enlace disponible en su página web para Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias (PQSRD). La entidad continúa comprometida en combatir estos intentos de estafa y en proteger los derechos de los ciudadanos frente a estos delitos.

