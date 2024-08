Por: El Colombiano

El Ministerio de Hacienda ha confirmado que el diésel en Colombia subirá. Al parecer ya es casi un hecho a raíz de las fallidas negociaciones con el gremio transportador. La cuestión es que los camioneros ahora advierten que la decisión podría empeorar el desempleo en el país.

Lo primero es que se cree que el incremento del diésel estaría en el orden de los $ 6.000; para finales de este año el ajuste ya estaría por $ 3.000, y en 2025 se subirían los $ 3.000 restantes, aunque se desconoce cuáles serán el mecanismo y los tiempos que acogerá el Ejecutivo.

Las quejas de los camioneros no se han hecho esperar, sin embargo algunos se separan de la idea de convocar manifestaciones. Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial de Transporte Unidos, insistió: “Yo no he convocado ni voy a convocar a ningún cese de actividades”.

Aún así, el líder gremial advirtió que la mayor queja obedece al golpe que trae para el bolsillo de los transportadores el aumento en el precio. “Si el generador de carga no sube el flete en la medida en que sube el Acpm, pues ya no se podrá trabajar a pérdida y, por ende, tendré que apagar el camión porque no voy a perder plata”, sentenció.

Los transportadores aseguran que por cada $ 2.000 que suba el diésel, los costos para el transporte de carga aumentarían en un promedio del 20 %.

Insistió que la mayor consecuencia sería para la generación de empleo. Esto porque el negocio dejaría de ser rentable para muchos camioneros y crecería el desempleo. Sostuvo que cada camión genera unos 17 empleos indirectos.

#Economía | ⛽ El precio del diésel subirá entre $2.000 y $3.000 por galón este año, según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Estas son las proyecciones del alza ⬇️https://t.co/fStjQviwuX — El Colombiano (@elcolombiano) August 2, 2024

De acuerdo con Colfecar, la estabilidad en el precio del diésel entre 2021 y 2023 evitó costos adicionales de $ 42 billones en el precio del combustible.

El gremio recordó que la no subida en el precio del diésel evitó una mayor contracción económica. “Esto ha ayudado a contener una caída más pronunciada en las ganancias empresariales, los ingresos de los hogares, el ahorro nacional y la inversión, evitando así un impacto económico aún más severo”.

Una medida responsable

Por su parte, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reconoció que la eliminación del subsidio a la gasolina puede contribuir al aumento de los precios en el corto plazo, pero consideró que es una medida esencial para garantizar la sostenibilidad fiscal y evitar distorsiones económicas a largo plazo.

“Pareciera haber consenso en que es sano cerrar la brecha de déficit en el fondo de subsidio a los combustibles, que no era bueno mantener congelados los precios de los peajes y que se requiere una mayor dinámica en la ejecución de la inversión pública y privada”, indicó el contralor.

El Ministerio de Hacienda ya había advertido que el Acpm representó el 62,6% del déficit de los combustibles entre 2022 y 2023. Si no se ajusta el precio del diésel, el Gobierno estima que el hueco en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible ascienda a $11,6 billones en 2024 y $12,8 billones en 2025.

