Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

En un encuentro con medios de comunicación este 9 de agosto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció nuevamente sobre el aumento de los precios del diésel en Colombia.

(Lea también: Subirían precios de gaseosas y alimentos muy vendidos en Colombia: “Tienen que costar más”)

El funcionario mencionó que, aunque se busca llegar a un acuerdo con los transportadores, de no ser posible, el Gobierno se verá obligado a incrementar los precios de manera unilateral, ya que no se puede mantener congelado el costo del combustible.

“Ya está en vigencia el Decreto de grandes consumidores, eso comenzó a actuar el 3 de agosto. Lo que sigue es la última reunión con los transportadores. Si hay posibilidades de llegar a un acuerdo o no hay, necesidad de ajustar el precio, no lo podemos mantener congelado”, agregando que “si no hay acuerdo, nos toca unilateral”, afirmó el ministro.

El ministro también informó que la reunión con los transportadores, que estaba planificada para el 8 de agosto, no pudo llevarse a cabo debido a la inasistencia del gremio. Cabe recordar que, desde el sábado 3 de agosto de 2024, empezó a aplicarse el aumento del diésel para grandes consumidores, y ahora está pendiente subir el precio para el resto del mercado.

Bonilla explicó que la situación financiera del país no permite seguir manteniendo congelados los precios del diésel. En declaraciones anteriores, el ministro había señalado que, para lo que resta de 2024 y durante 2025, el precio de este combustible debería subir al menos $ 6.000 por galón para cerrar el diferencial con los precios internacionales y el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Este año, se espera un incremento de entre $ 2.000 y $ 3.000 por galón, con el resto del ajuste proyectado para 2025.

(Vea también: El otro negocio (clave) en Colombia que la está viendo grave; ya son 14 meses en caída)

“Queda pendiente, efectivamente que tenemos que cerrar una brecha que es insostenible y que este año debería tener un incremento entre $ 2.000 y $ 3.000, la brecha es de $ 6.000 y habría que cerrarla entre los años 2024 y 2025, no se puede cerrar de golpe”, afirmó el ministro en pasadas declaraciones.

Sin embargo, el gremio de los transportadores ha expresado en múltiples ocasiones su inconformismo, argumentando que deben considerarse otros factores antes de proceder con cualquier incremento en el precio del combustible.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.