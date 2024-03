Por: Comunicaciones La Lupa

Medio de comunicación independiente, alternativo, seleccionamos y analizamos las noticias más relevantes de Colombia y el mundo; la veracidad y objetividad son nuestra principal herramienta. Visitar sitio

Con el cierre de las sesiones extraordinarias en el Concejo de Medellín, un anuncio que hizo el alcalde Federico Gutiérrez, en el que aseguró que llevará al cabildo un proyecto que busca regular el alquiler temporal de viviendas en la ciudad antioqueña, en las que se encuentran los servicios de Airbnb.

(Lea también: Siete ‘tips’ para buscar casa en arriendo por plataformas en Colombia; tenga cuidado)

De acuerdo con el mandatario, las nuevas regulaciones buscan controlar la explotación de los menores de edad en la capital, ante este problema que se viene presentando y por el que ya han sido capturado tres extranjeros en lo que va del año.

El objetivo del proyecto es establecer restricciones de renta en urbanizaciones residenciales o conjuntos de apartamentos para brindar hospedaje.

“En edificios y urbanizaciones familiares no se seguirá permitiendo el uso de apartamentos o casas para temas de arrendamiento de ciclo corto, donde se dedican al tema de la explotación y la prostitución en nuestra ciudad y no dejan vivir a los vecinos tranquilos”, declaró Gutiérrez.

Arrendar vivienda por Airbnb: aclaran si se acabará en Medellín

Sin embargo, el alcalde manifiesta estar en acuerdo con plataformas como Airbnb, que se encuentra en la categoría de las rentas cortas o temporales, además añade que se necesita “que se haga bien, que no le quite el sueño y la tranquilidad a las familias de Medellín. Eso es lo primero que hay que cuidar. Tiene que haber un turismo, pero primero hay que cuidar a quien vive acá. No puede ser que ahora se ponen las cosas buenas para la gente, pero la gente se tiene que ir”.

La propuesta se ha venido realizando hace un par de semanas por parte del alcalde de Medellín ha logrado tener una acogida de la Lonja, que combina al gremio inmobiliario y que resaltó la existencia de una norma similar, pero con las zonas donde hay actividades comerciales y de servicios, y que también se puede aplicar a zonas residenciales.

“Bienvenida a la vivienda turística, bienvenido al turismo, que se debe controlar este uso de los inmuebles en arrendamientoen cualquier copropiedad de la ciudad, que eso es muy coherente. Lo que nosotros más celebramos es que hoy se estén dando proyectos inmobiliarios, edificios dedicados a la renta corta”, expresó el gerente ejecutivo de La Lonja, Federico Estrada.

(Vea también: Cinco localidades de Bogotá son las más solicitadas para arrendar vivienda)

Según la alcaldía de Medellín, la ciudad tiene 1.700 viviendas que prestan el servicio de hospedaje sin la documentación adecuada para prestar el servicio turístico, como la que otorga el Registro Nacional de Turismo (RNT), en las últimas semanas la Secretaría de Seguridad realizó operativos para hacer el respectivo sellamiento de estos lugares.

Por último, este fue el mensaje que envió la secretaria de Seguridad de Medellín sobre las regulaciones de las viviendas en la ciudad. “Es importante evitar que los edificios residenciales se vean afectados por situaciones asociadas al control del ruido y la convivencia. Además, debemos velar por la prevención de delitos como la explotación sexual de menores y el consumo de drogas”.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.