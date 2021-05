Durante los últimos meses mucho se habló sobre la continuidad o no de Zinedine Zidane en el banco del Real Madrid. En varias ocasiones le preguntaron si renovaría con el conjunto ‘merengue’ pero evadió el cuestionamiento y dijo que en su momento hablaría con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

“Hay que felicitar a los jugadores y, luego, con calma, voy a hablar con el club tranquilamente, pero no ahora, ahora es un día para felicitar a mis jugadores”, dijo Zidane en rueda de prensa el domingo luego de que el Atlético de Madrid, el rival de patio, se consagró campeón de LaLiga.

“No hemos ganado nada y los jugadores quieren ganar. Yo soy el responsable de todo esto. La parte que me corresponde. Vamos a valorar todo esto”, agregó el entrenador y exfutbolista francés.

Este miércoles, cuando se jugaba la final de la Europa League, de la cual salió campeón el Villarreal de España al vencer al Manchester United en penales, se informó desde Europa que ‘zizou’ decidió no renovar con el Real Madrid.

Así lo informó el reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano, que en el último tiempo ha dado en exclusiva varias noticias en el mundo del fútbol, como el inminente fichaje del ‘Kun’ Agüero por el Barcelona.

Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ⚪️🚨 #RealMadrid #Zidane

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021